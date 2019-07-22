Колбаса и зарплата 130 евро: жизнь Кокорина и Мамаева в колонии

Александр Кокорин заявил, что может позволить себе съесть то, что не ел на воле. «На воле я не ел колбасу, шоколадки позволял себе редко. Здесь есть возможность, хотя мы следим за весом», — добавил он. Полузащитник Павел Мамаев, также находящийся в колонии, отметил, что в заключении стал более тщательно следить за своей формой.