Колбаса и зарплата 130 евро: жизнь Кокорина и Мамаева в колонии

Стало известно, чем в колонии будут заниматься форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.
Футболисты будут работать в швейном тюремном цеху: 8-часовой рабочий день, 6 раз в неделю. В их обязанности входит упаковка одноразовых костюмов.
Кокорину и Мамаеву будут платить зарплату в 11 280 рублей, 9300 за вычетом налогов.
Александр Кокорин заявил, что может позволить себе съесть то, что не ел на воле. «На воле я не ел колбасу, шоколадки позволял себе редко. Здесь есть возможность, хотя мы следим за весом», — добавил он. Полузащитник Павел Мамаев, также находящийся в колонии, отметил, что в заключении стал более тщательно следить за своей формой.