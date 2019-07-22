Пн, 22.07.2019
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Колбаса и зарплата 130 евро: жизнь Кокорина и Мамаева в колонии

Павел Мамаев (крайний слева) и Александр Кокорин (сидит) будут должны еще два месяца провести в СИЗО.

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Стало известно, чем в колонии будут заниматься форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.

Футболисты будут работать в швейном тюремном цеху: 8-часовой рабочий день, 6 раз в неделю. В их обязанности входит упаковка одноразовых костюмов. 

Кокорину и Мамаеву будут платить зарплату в 11 280 рублей, 9300 за вычетом налогов.

Александр Кокорин заявил, что может позволить себе съесть то, что не ел на воле. «На воле я не ел колбасу, шоколадки позволял себе редко. Здесь есть возможность, хотя мы следим за весом», — добавил он. Полузащитник Павел Мамаев, также находящийся в колонии, отметил, что в заключении стал более тщательно следить за своей формой.

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