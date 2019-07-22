Печальная статистика: за сутки в ДТП пострадали девять человек

Первое ДТП произошло в субботу, 20 июля, около 23.10 в деревне Керсалу Ляэне-Харьюской волости Харьюского уезда на втором километре дороги Пыллкюла — Мадисе-теэ. Автобус Sor C9,5, которым управлял 69-летнйи мужчина, столкнулся с выбежавшим на дорогу лесным животным. В результате столкновения в автобусе упала и получила травмы не пристегнутая ремнем безопасности 56-летняя женщина, которую скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Второй инцидент имел место 21 июля около 1.08 в деревне Пюха волости Сауэ Харьюского уезда. На четвертом километре дороги Пюха — Аллику с дороги вылетел автомобиль Subaru WRX, которым управлял 27-летний мужчина, и перевернулся на крышу. Скорая помощь доставила мужчину в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Третья авария произошла около 11.28 на 143 километре шоссе Цыхви — Тарту — Валга. Автомобиль Volkswagen Passat Variant, которым управляла 63-летняя женщина, выехал с дороги, зацепив фонарный столб. Водителя доставили в Клинику Тартуского университета.

Четвертое ДТП произошло около 12.08 в Таллинне у здания номер 20 по улице Раудтеэ. Навстречу автомобилю Dacia Logan, которым управляла 68-летняя женщина, ехали два неустановленных автомобиля, один из которых начал совершать обгон, что вынудило водителя Dacia сместиться вправо, где она столкнулась с припаркованным у края проезжей части Honda CR-V. Водителя Dacia доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Возможных очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 6 123 000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

Пятая авария имела место около 13.04 в Таллинне у дома номер 37 по бульвару Тоомпуйестеэ. Volkswagen Crafter, которым управлял 51-летний мужчина, двигаясь задним ходом, наехал на 71-летнюю женщину. Пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Шестое ДТП произошло около 13.15 в Нарве. У дома номер два по улице Линнусе 10-летний велосипедист сбил двухлетнюю девочку. Ребенка доставили в Нарвскую больницу для проверки здоровья.

Седьмой инцидент произошел около 19.40 в Нарве в самом начале Улицы 26 июля. В жилой зоне двухлетний мальчик оказался на пути у автомобиля Škoda Fabia, которым управлял 47-летний мужчина. Родители доставили ребенка в Нарвскую больницу.

Восьмое ДТП произошло около 22.21 в деревне Мийдуранна волости Виймси Харьюского уезда. 18-летняя велосипедистка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и была сбита автомобилем Toyota C-FR, которым управлял 23-летний мужчина. Велосипедистку доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.