Тур чемпионата России принес неожиданного лидера и немного драмы

Екатеринбургский "Урал" на домашней арене под провлиным дожедем не оставил шансов "Ахмату", 3:0 и по разнице забитых-пропущенных мячей вышел на первое место. Евгений Харин провел за поле за "Ахмат" 90 минут. Второе место занимает также с двумя победами после двух игр, "Зенит", обыгравший 2:0 на "Фишт-Арене" "Сочи". Другой новичек РПЛ, "Тамбов" гостил в Москве: встреча с "Локомотивом" закончилась победой железнодорожников, 2:1 и команда Юрия Семина вышла на третье место.