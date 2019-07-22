Фанаты и стресс довели топ-тренера до инфаркта во время матча

Главному тренеру бухарестского «Динамо» Эуджену Нягое потребовалась медицинская помощь во время матча чемпионата Румынии против «КСУ Крайова».
По информации lenta.ru, во время встречи болельщики «Динамо» призывали Неагою уйти в отставку. 51-летний румынский тренер потерял сознание и упал на скамейку запасных. Позже приехала скорая помощь, которая отвезла его в больницу. Отмечается, что по дороге в клинику специалист пришел в себя.
Неагое возглавил команду месяц назад, сменив на посту главного тренера команду Мирчу Редника. Фанаты клуба были против ухода Редника.
«В течение двух дней он не ел, пил много кофе. Очень сильно повлияло на него то, что болельщики призывали его к отставке с первых минут», – сообщает Sport.ro со ссылкой на окружение тренера.