Фанаты и стресс довели топ-тренера до инфаркта во время матча

По информации lenta.ru, во время встречи болельщики «Динамо» призывали Неагою уйти в отставку. 51-летний румынский тренер потерял сознание и упал на скамейку запасных. Позже приехала скорая помощь, которая отвезла его в больницу. Отмечается, что по дороге в клинику специалист пришел в себя.

Неагое возглавил команду месяц назад, сменив на посту главного тренера команду Мирчу Редника. Фанаты клуба были против ухода Редника.