Крегор Зирк установил новый рекорд Эстонии

Новый рекорд на этой дистанции равен 1.48,51. Зирк сбросил со своего апрельского рекорда 11 сотых. К сожалению даже рекордное время не позволило отобраться Зирку в полуфинал соревновани: среди 65 спортсменов, стартовавших в предварительных заплывах, Зирк стал 26-м. Для прохода в полуфинал нашему спортсмену надо было сбросить еще полторы секунды. 26-е место на дистанции 100 метров брассом завоевала Мария Романюк, показавшая время 1.08.95, до рекорда Эстонии не хватило 14 сотых. Для прохода в полуфинал Романенко должна была показывать время быстрее более чем на секунду.