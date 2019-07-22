Пн, 22.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Крегор Зирк установил новый рекорд Эстонии

Kregor Zirk.

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

20-летний Крегор Зирк улучшил собственный рекорд и рекорд Эстонии на дистанции 200 метров вольным стилем, передает Postimees.

Новый рекорд на этой дистанции равен 1.48,51. Зирк сбросил со своего апрельского рекорда 11 сотых. К сожалению даже рекордное время не позволило отобраться Зирку в полуфинал соревновани: среди 65  спортсменов, стартовавших в предварительных заплывах, Зирк стал 26-м. Для прохода в полуфинал нашему спортсмену надо было сбросить еще полторы секунды. 26-е место на дистанции 100 метров брассом завоевала Мария Романюк, показавшая время 1.08.95, до рекорда Эстонии не хватило 14 сотых. Для прохода в полуфинал Романенко должна была показывать время быстрее более чем на секунду.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ