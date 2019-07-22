В России ужесточат правила провоза багажа через границу

Ограничения установлены для физических лиц на ввоз подкарантинной продукции. В частности, в багаже и ручной клади пассажиры смогут ввезти в страну не более 5 килограммов фруктов и овощей. Для больших объемов потребуется получить фитосанитарный сертификат, пишет lenta.ru.

Также ограничивается ввоз в Россию цветочных букетов. По обновленным правилам, пассажир любого вида транспорта сможет пересечь границу максимум с тремя букетами, в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.