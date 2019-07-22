Стать крупнейшим наркодилером города при помощи интернета

Вместо порошка спортивного напитка из Словении посылкой прибыл амфетамин. ФОТО: Kohtutoimik

Для «снижения рисков» друзья заказывали сотни граммов амфетаминовой пасты по очереди на адреса друг друга.

Получая посылку в почтовой конторе, они отвозили пасту домой к Алвару, чтобы высушить ее на подоконнике. Алвар и Мернис покупали в аптеке таблетки кофеина и обезболивающие препараты, смешивали все это в кофемолке. Позже они либо сами нюхали полученную смесь, либо продавали ее дальше.

Иногда на теневых сайтах можно купить весьма сомнительный товар. Однажды Алвар просушил товар на подоконнике, но он оказался солью.

«Очень много обмана среди торговцев и услуг, поскольку люди не побегут писать заявление, если они заплатили за наркотики, а заказанный товар, например, не получили. Таким образом, тамошнее преступное амплуа весьма широкое», - объяснил руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.

При этом в Dream Market интересы потребителя были защищены. В случае поступления жалобы на продавца ему делали предупреждение, а в случае необходимости, вступали с ним в переписку. Несколько раз Алвар ругался с SigmaOmicron, который соглашался обменять некачественный товар.

«Если товар оказался ерундой, не выбрасывай его в следующий раз в помойку», - учил молодых людей таинственный словенец.

Наркобизнес Мерниса и Алвара, начатый летом прошлого года, за полгода значительно разросся в Кейла, и молодым людям там принадлежала солидная доля рынка. И хотя наркотики, заказанные на теневых сайтах, в несколько раз дешевле, чем на улице, наркоторговцы потребляли свой товар сами так много, что какого-то большого имущества наварить не смогли.

Затишье на каком-то портале

В марте этого года, когда Алвар снова пришлось выбросить в помойку левый товар, прибывший из Словении, в его дверь постучалась полиция, которая задержала его вместе с другом.

К тому моменту сыщики следили за Мернисом и Алваром уже несколько месяцев, прослушали телефонные разговор о наркосделках, сфотографировали, как они сушат наркотики на окне, и отследили, как посылки поступают в их почтовые ящики.

В итоге, через их руки прошли сотни марок с LSD и килограммы амфетаминовой пасты.

Объемы были значительными. Молодым людям грозило жесткое наказание. Задержанным помогло то обстоятельство, что они тут же признали свою вину, а в рамках договорного производства суд приговорил Алвара к четырем с половиной годам лишения свободы, из которых реально нужно отбыть только пять месяцев. Мернис приговорен к трем с половиной годам тюрьмы, из которых реально ему нужно провести за решеткой тоже только пять месяцев.

Dream Market смог беспрепятственно работать почти шесть лет, продавая кроме наркотиков, например, личные данные, поддельные документы и оружие. Властям США и Европейских стран удается все успешнее выявлять и закрывать такие теневые сайты. В мае этого года, например, закрыли работавший многие года э-магазин Valhalla, серверы которого находились рядом с нами – в Финляндии. Спустя несколько дней был закрыт немецкий Wall Street Market, собственники которого были арестованы. Но Dream Market весной этого года закрыли его администраторы сами, поскольку сайт взломали хакеры и потребовали выкуп в размере 400 000 долларов!

Работавший шесть лет нелегальный э-магазин Dream Market закрылся весной этого года из-за нападения хакеров, однако альтернативы хватает. ФОТО: Kuvatõmmis

Но э-наркоторговля на этом не остановилась, на теневых сайтах найдутся другие поставщики, а время от времени и неработающие сайты вновь возрождаются.

В данном случае, уже по посылкам работники наркослужбы Налогово-таможенного департамента знали, на каких сайтах его могли купить, а это показывает, что в действительности эстонской полиции и сыщикам-налоговикам приходится очень много времени проводить в теневой части интернета. Кельт подчеркнул, что говорить о том, как и сколько полиция следит за теневым интернетом, нельзя.