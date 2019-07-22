Стать крупнейшим наркодилером города при помощи интернета

В описании продукции, рассказывает Postimees, скрытого в темных уголках интернета э-универмага Dream Market значится: «Наша продукция состоит из очень чистых калифорнийских солнечных кристаллов, которые улучшали в течение многих лет, и теперь успешно растворили на красивых художественно оформленных блоттерах. Насладись яркими эмоциями и почувствуй ясность! К каждому заказу бесплатно даем таблетки!»
Живущие в харьюмааском Кейла друзья детства Мернис и Алвар (обоим по 23 года) – обычные молодые люди, которые прежде не имели никакого соприкосновения с преступным миром. Однако в течение нескольких месяцев полиция отслеживала каждый их шаг, поскольку через друзей проходило так много нелегального товара, что «эмоций и ясности» хватило бы на десятки тысяч наркоманов.
Плоды современных технологий Алвар открыл для себя летом прошлого года. Заказ наркотиков в Европейском союзе требует элементарных знаний компьютера и желания, ничего более.
Он перевел евро на CoinBase в криптовалюту, загрузил программу TOR и зарегистрировал аккаунт на торговом портале Dream Market в теневой части интернета, использовав имя пользователя «Kurgike» - Огурчик.
TOR необходима для доступа на теневые страницы, и шифрует пользователя. Теневая часть интернета – это анонимная среда, где адреса являются сложными и постоянно меняются, чтобы усложнить их преследование и отслеживание. На таких сайтах, замаскировавшись шифрованием, работают наркоторговцы, хакеры, торговцы оружием, наемные убийцы, а также, например, педофилы, для которых теневые сайты – это отличная среда для распространения детской порнографии. Ученые Лондонского университета в результате проведенного анализа пришли к выводу, что 57 процентов содержимого теневого интернета являются незаконными.
Имя и адрес на наркопосылке
Осенью прошлого года на глаза таможенникам немецкого аэропорта во Франкфурте попался конверт, который должен был отправиться в Эстонию. Конверт осторожно вскрыли и нашли внутри футбольные открытки и разноцветные марки.
Для опытных сотрудников такая картина обычно подает предупредительный сигнал, поскольку это самый типичный способ для перемещения LSD почтой – марки пропитаны наркотическим веществом. Марки с LSD можно отправить обычным письмом, поэтому они очень распространены в теневых э-магазинах.
Находка не представляла собой сложную мистерию. На том конверте было написано полное имя Алвара и его домашний адрес в Кейла. Немецкие таможенники связались с эстонскими коллегами, таким образом, преступление было уже раскрыто.
Выяснилось, что к тому времени у нас уже хорошо знали о путешествия Алвара по теневой части интернета. Таможенникам попадались на глаза и наркопосылки, которые были отправлены на имя и домашний адрес Мерниса. Причастность молодых людей выяснилась в ходе прослушки телефонных разговоров.
Когда посылки начали пропадать на таможне, дилеры должны были понять, что разумнее всего прекратить свой бизнес, но они продолжили, снова и снова печатая свои адреса и имена на наркопосылках. И каждый раз попадались на глаза работникам таможни.
Продавцы были умнее, и пользовались поставными именами. На обнаруженном в немецком аэропорту конверте были указаны ложное имя и адрес отправителя из Германии. Из Словении посылки поступали от одного и того же отправителя (имя пользователя – SigmaOmicron), но каждый раз от разных имеет и с разных адресов – например, одну посылку отправила Ивика Крали из Льютомера, а вторую – Тим Карол из Марибора.
Для «снижения рисков» друзья заказывали сотни граммов амфетаминовой пасты по очереди на адреса друг друга.
Получая посылку в почтовой конторе, они отвозили пасту домой к Алвару, чтобы высушить ее на подоконнике. Алвар и Мернис покупали в аптеке таблетки кофеина и обезболивающие препараты, смешивали все это в кофемолке. Позже они либо сами нюхали полученную смесь, либо продавали ее дальше.
Иногда на теневых сайтах можно купить весьма сомнительный товар. Однажды Алвар просушил товар на подоконнике, но он оказался солью.
«Очень много обмана среди торговцев и услуг, поскольку люди не побегут писать заявление, если они заплатили за наркотики, а заказанный товар, например, не получили. Таким образом, тамошнее преступное амплуа весьма широкое», - объяснил руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.
При этом в Dream Market интересы потребителя были защищены. В случае поступления жалобы на продавца ему делали предупреждение, а в случае необходимости, вступали с ним в переписку. Несколько раз Алвар ругался с SigmaOmicron, который соглашался обменять некачественный товар.
«Если товар оказался ерундой, не выбрасывай его в следующий раз в помойку», - учил молодых людей таинственный словенец.
Наркобизнес Мерниса и Алвара, начатый летом прошлого года, за полгода значительно разросся в Кейла, и молодым людям там принадлежала солидная доля рынка. И хотя наркотики, заказанные на теневых сайтах, в несколько раз дешевле, чем на улице, наркоторговцы потребляли свой товар сами так много, что какого-то большого имущества наварить не смогли.
Затишье на каком-то портале
В марте этого года, когда Алвар снова пришлось выбросить в помойку левый товар, прибывший из Словении, в его дверь постучалась полиция, которая задержала его вместе с другом.
К тому моменту сыщики следили за Мернисом и Алваром уже несколько месяцев, прослушали телефонные разговор о наркосделках, сфотографировали, как они сушат наркотики на окне, и отследили, как посылки поступают в их почтовые ящики.
В итоге, через их руки прошли сотни марок с LSD и килограммы амфетаминовой пасты.
Объемы были значительными. Молодым людям грозило жесткое наказание. Задержанным помогло то обстоятельство, что они тут же признали свою вину, а в рамках договорного производства суд приговорил Алвара к четырем с половиной годам лишения свободы, из которых реально нужно отбыть только пять месяцев. Мернис приговорен к трем с половиной годам тюрьмы, из которых реально ему нужно провести за решеткой тоже только пять месяцев.
Dream Market смог беспрепятственно работать почти шесть лет, продавая кроме наркотиков, например, личные данные, поддельные документы и оружие. Властям США и Европейских стран удается все успешнее выявлять и закрывать такие теневые сайты. В мае этого года, например, закрыли работавший многие года э-магазин Valhalla, серверы которого находились рядом с нами – в Финляндии. Спустя несколько дней был закрыт немецкий Wall Street Market, собственники которого были арестованы. Но Dream Market весной этого года закрыли его администраторы сами, поскольку сайт взломали хакеры и потребовали выкуп в размере 400 000 долларов!
Но э-наркоторговля на этом не остановилась, на теневых сайтах найдутся другие поставщики, а время от времени и неработающие сайты вновь возрождаются.
В данном случае, уже по посылкам работники наркослужбы Налогово-таможенного департамента знали, на каких сайтах его могли купить, а это показывает, что в действительности эстонской полиции и сыщикам-налоговикам приходится очень много времени проводить в теневой части интернета. Кельт подчеркнул, что говорить о том, как и сколько полиция следит за теневым интернетом, нельзя.
Данные Налогово-таможенного департамента показывают, что каждый год обнаруживается все больше наркотиков, заказанных в интернете, поскольку этот канал кажется заказчикам анонимным и безопасным. Но руководитель наркоподразделения департамента Рауль Коппельмаа заверил, что вероятность разоблачения очень велика, что и доказывает эта история.