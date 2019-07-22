Бэйла выпроваживают из "Реала"

«Бэйл не сыграл, потому что он очень близок к уходу. Надеемся, скоро он уйдет. Это будет лучшим решением для всех. Мы работаем над его трансфером в другую команду.

У меня нет ничего личного против него, но настало время сделать то, что должно быть сделано. Мне нужно принимать решения. Нужно делать изменения.

Его уход – это решение тренера, но и самого игрока, который осознает свое положение. Ситуация изменится. Не знаю, в течение суток или двух, но изменится. И это хороший момент для всех», — сказал Зидан.

Сообщалось, что «Реал» готов отпустить Бэйла за 80 млн евро.

По информации The Independent, клубы обсуждают возможность обмена 2Неймара в мадридский клуб на полузащитника Гарета Бэйла и доплату.

Бразилец намерен покинуть «ПСЖ», в то время как тренерский штаб «сливочных» не рассчитывает в следующем сезоне на 30-летнего валлийца, а клуб ищет возможные варианты его трансфера.

Известно, что Бэйлом интересуется «Цзянсу Сунин». Как сообщает Marca, китайский клуб готов приложить все усилия, чтобы убедить игрока перейти.

В «Реале» валлиец зарабатывает 17 млн евро в год чистыми. «Цзянсу Сунин» готов платить не меньше.