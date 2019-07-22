Устаревший закон о психиатрической помощи оставляет подростков один на один со своей бедой

"Оценку родителя нельзя учитывать в ситцации, когда это опасно для ребенка, препятствует его развитию или благополучию", - сказал Прийт Сийг.

Пресс-секретарь канцлера юстиции Янек Лутс объяснил, что дело не в том, что подросток не получит помощи, потому что этого можно добиться через суд. Вопрос тут скорее в том, чтобы молодой человек получил эту помощь достаточно быстро.

"Неправильно и неразумно, если какой-то соцработник или чиновник по вопросам защиты детей должен в обход закона суетиться, чтобы молодому человеку была оказана помощь", - заявил Лутс.

Министр согласен

Министр социальных дел Танель Кийк согласился с тем, что вступивший в силу более 20 лет назад закон о психиатрической помощи устарел и требует пересмотра в полном объеме.

"Мы согласны с канцлером юстиции, что у молодых людей, которые, по оценке врача, способны трезво мыслить, должна быть возможность не только самостоятельно искать помощи, но и безотлагательно ее получать, если лечение медицински обосновано", - сказал министр.

Для этого, по словам Кийка, психиатры, подобно другим врачам, должны иметь право оценивать, является ли пришедший на прием подросток достаточно зрелым, чтобы ответственно взвесить аргументы за и против лечения.

"Отсутствие согласия родителя, будь тому причиной пребывание за границей, нежелание признавать проблему или ситуация, когда привлечение родителя - не в интересах ребенка, не должно быть препятствием", - сказал он.

Министр считает важным, чтобы врачи разъясняли молодым родителям важность информирования. Сокрытие факта психиатрической помощи от родителей должно, по его оценке, оставаться исключением - прежде всего, на тот случай, когда ребенок является жертвой семейного насилия или когда проблемы с душевным здоровьем имеются у самого родителя.

"Изменение закона запланировано на 2020 год", - подтвердил Кийк.

Если у тебя беда

Обращаться за помощью нужно, если

ты чувствуешь, что стресс влияет на здоровье

испытываешь отчаяние

чувствуешь себя постоянно несчастным и грустным и считаешь, что жизнь не стоит того, чтобы жить

теряешь аппетит или ешь значительно больше обычного

у тебя проблемы со сном, ты долго не можешь вечером заснуть, а утром - проснуться

чувствуешь, что тебе не с кем поделиться проблемами, потому что никто тебя не поймет

слышишь голоса, которые говорят, что делать или как себя вести, но больше никто этих голосов не слышит

Источник: terviseinfo.ee