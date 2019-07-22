Устаревший закон о психиатрической помощи оставляет подростков один на один со своей бедой

Действующий закон о психиатрической помощи устарел, считает канцлер юстиции Юлле Мадизе, по оценке которой, может случиться так, что несовершеннолетнее лицо со сложными семейными отношениями не получит помощи, даже если само выразит такое желание, а специалист при этом подтвердит, что оно в ней нуждается, пишет Postimees.
В частности, согласно закону, лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут получить помощь психиатра до тех пор, пока свое согласие на это не даст родитель или законнный представитель. В крайнем случае вместо них можно просить разрешения суда, но это требует времени.
"Сейчас закон не позволяет ни в одном случае оказывать несовершеннолетним психиатрическую помощь без согласия родителей", - написала канцлер юстиции министру социальных дел в просьбе о внесении изменений в закон. По оценке Мадизе, в общих случаях, несомненно, нужно привлекать родителей, но бывают исключения, когда это не в интересах несовершеннолетнего (например, если ребенок оказался жертвой насилия в семье) или невозможно (родитель проживает за границей).
В таких случаях, по оценке канцлера, не получится вовремя помочь 17-летнему подростку, страдающему, к примеру, от депрессии, расстройств приема пищи или зависимости, который сам обратился к психиатру за помощью, чья потребность в такой помощи медицински обоснована и который, по оценке психиатра, является достаточно зрелым лицом, чтобы давать свое согласие, но чьи родители при этом не признают проблему.
Теряется время
По словам клинического психолога Анны-Кайсы Ойдермаа, порой действительно возникают ситуации, когда родители не хотят видеть проблему психологического плана у своего ребенка.
"Но здесь нужно учитывать, что если ребенок озабочен, родитель может чувствовать себя настолько виноватым, что ему тяжело cвыкнуться с заболеванием", - объясняет Ойдермаа причину того, почему родитель может запретить ребенку обращаться за помощью. По ее словам, порой уходят годы на то, чтобы родители перешагнули через чувство вины и стыда и сосредоточились на том, как помочь своему ребенку.
"Иногда у самого родителя могут быть проблемы с душевным здоровьем или другие жизненные трудности, вследствие чего болезнь ребенка просто не умещается на его карте мира. Тем более необходимо, чтобы родитель получил адекватную информацию и поддержку, а не порицание за то, что его нет в достаточной степени в жизни ребенка", - сказала Ойдермаа.
По словам руководителя Таллиннского центра защиты детей Прийта Сийга, у них бывали случаи, когда родитель запрещал направлять ребенка к психиатру. Правда, в конце концов, ребенок всегда получал помощь, если специалисты считали ее необходимой.
"Мы всегда исходим из потребности ребенка в помощи", - заверил Сийг, добавив, что по большей части родители попавших в приют детей сами оказываются довольно беспомощными в решении проблем детей и поэтому скорее готовы к сотрудничеству. Ситуаций, когда оправданной является помощь детям вопреки желанию их родителей, также хватает, признал Сийг.
"Если у ребенка самодеструктивный стиль жизни и угрожающее себе и другим поведение, не остается другой возможности", - уточнил он. Также необходимо вмешиваться, когда, по оценке специалистов, раннее вмешательство может предотвратить углубение расстройства психики.
"Оценку родителя нельзя учитывать в ситцации, когда это опасно для ребенка, препятствует его развитию или благополучию", - сказал Прийт Сийг.
Пресс-секретарь канцлера юстиции Янек Лутс объяснил, что дело не в том, что подросток не получит помощи, потому что этого можно добиться через суд. Вопрос тут скорее в том, чтобы молодой человек получил эту помощь достаточно быстро.
"Неправильно и неразумно, если какой-то соцработник или чиновник по вопросам защиты детей должен в обход закона суетиться, чтобы молодому человеку была оказана помощь", - заявил Лутс.
Министр согласен
Министр социальных дел Танель Кийк согласился с тем, что вступивший в силу более 20 лет назад закон о психиатрической помощи устарел и требует пересмотра в полном объеме.
"Мы согласны с канцлером юстиции, что у молодых людей, которые, по оценке врача, способны трезво мыслить, должна быть возможность не только самостоятельно искать помощи, но и безотлагательно ее получать, если лечение медицински обосновано", - сказал министр.
Для этого, по словам Кийка, психиатры, подобно другим врачам, должны иметь право оценивать, является ли пришедший на прием подросток достаточно зрелым, чтобы ответственно взвесить аргументы за и против лечения.
"Отсутствие согласия родителя, будь тому причиной пребывание за границей, нежелание признавать проблему или ситуация, когда привлечение родителя - не в интересах ребенка, не должно быть препятствием", - сказал он.
Министр считает важным, чтобы врачи разъясняли молодым родителям важность информирования. Сокрытие факта психиатрической помощи от родителей должно, по его оценке, оставаться исключением - прежде всего, на тот случай, когда ребенок является жертвой семейного насилия или когда проблемы с душевным здоровьем имеются у самого родителя.
"Изменение закона запланировано на 2020 год", - подтвердил Кийк.
Если у тебя беда
Обращаться за помощью нужно, если
ты чувствуешь, что стресс влияет на здоровье
испытываешь отчаяние
чувствуешь себя постоянно несчастным и грустным и считаешь, что жизнь не стоит того, чтобы жить
теряешь аппетит или ешь значительно больше обычного
у тебя проблемы со сном, ты долго не можешь вечером заснуть, а утром - проснуться
чувствуешь, что тебе не с кем поделиться проблемами, потому что никто тебя не поймет
слышишь голоса, которые говорят, что делать или как себя вести, но больше никто этих голосов не слышит
Источник: terviseinfo.ee
Помощь можно получить
у семейного врача, психиатра, психолога, в психиатрической больнице, по телефону доверия
В интернете
lapsemure.ee
lasteabi.ee
peaasi.ee
kliinik.ee
lahendus.net
pk.ee/abipshholoognustamine
enesetunne.ee/noor/abi-voimalused
vatek.ee
По телефону
631 4300 телефон скорой психологической помощи (в рабочие дни с 9 до 20)
731 8764 дежурный врач / дежурная сестра Тартуской психиатрической клиники
614 2644 регистратура Таллиннской психиатрической клиники
11 6111 инфолиния Lasteabi для детей и взрослых (бесплатно, анонимно, 24 ч)
655 8088 эмоциональная поддержка на эстонском языке (с 19 до 7)
655 5688 эмоциональная поддержка на русском языке ( с 19 до 7)
Источник: terviseinfo.ee