Горькая истина: новые ИД-карты не работают с популярными браузерами

Специальная электронная среда, предназначенная для подачи заявлений абитуриентами и носящая название SAIS, на стартовой странице встречает посетителей сообщением, где говорится, что при использовании ИД-карт, выданных начиная с декабря 2018 года, зайти на сайт посредством браузеров Safari (MacOS, IOS) или Chrome невозможно. По этой причине абитуриентов призывают использовать браузеры Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge или Mozilla Firefox.

За работу электронной среды SAIS отвечает Фонд образовательных инфотехнологий (HITSA). По словам представителя фонда Лийзы Тагель, проблемы с использование мновых ИД-карт обусловлены особенностью программного обеспечения Microsoft.

«Совместно с RIA (Департпмент государственных инфосистем) HITSA неоднократно пытался найти решение проблеме, но при использовании сертификатов новых ИД-карт невозможно преодолеть аутентификацию IIS-служб в браузерах Safari (IOS) или Chrome», - признала Тагель.

В пиковый период подачи заявлений, то есть с 20 ибня по 4 июля, электронную среду SAIS посетили 177 193 раза. За это время в службу поддержки пользователей поступило 663 обращения как по телефону, так и по электронной почте. В 129 случаях у пользователей возникли проблемы с входом в электронную среду. Также 25 июня в период с 13.55 и до 15.35 в Эстонии произошел сбой в работе mobiil-ID.

В Департаменте государственных инфосистем в курсе проблем с IIS. Для решения сбоя был сделан запрос в Microsoft, но, к сожалению, устранение неполадок занимает много времени.

По словам пресс-секретаря RIA Хелен Ульдрих, в департамент и ранее обращались обладатели новых ИД-карт, у которых также возникли проблемы с службами IIS, но к настоящему времени решение проблемы не найдено.