Китай повышает пошлины на импорт нержавеющей стали из ЕС и Японии

Новые таможенные тарифы начинают действовать уже с 23 июля. Под действие новых пошлин подпадают болты из нержавеющей стали и листовая горячекатаная сталь, пишет DW.com .

Китай объявил о проведении антидемпингового расследования год назад после того, как в стране резко упали цены на продукцию из нержавеющей стали. КНР производит и потребляет почти половину мирового объема этого металла.