Китай повышает пошлины на импорт нержавеющей стали из ЕС и Японии

Пекин вводит антидемпинговые пошлины на импорт продукции из нержавеющей стали, которые ввозят Евросоюз, Япония, Южная Корея и Индонезия. Таможенный тариф вырастет в диапазоне от 18,1 процента до 103,1 процента, сообщило в понедельник, 22 июля, министерство коммерции КНР.
Новые таможенные тарифы начинают действовать уже с 23 июля. Под действие новых пошлин подпадают болты из нержавеющей стали и листовая горячекатаная сталь, пишет DW.com.
Китай объявил о проведении антидемпингового расследования год назад после того, как в стране резко упали цены на продукцию из нержавеющей стали. КНР производит и потребляет почти половину мирового объема этого металла.