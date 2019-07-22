Пн, 22.07.2019
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Китай повышает пошлины на импорт нержавеющей стали из ЕС и Японии

Иллюстративное фото.

ФОТО: FABIAN BIMMER / REUTERS

Пекин вводит антидемпинговые пошлины на импорт продукции из нержавеющей стали, которые ввозят Евросоюз, Япония, Южная Корея и Индонезия. Таможенный тариф вырастет в диапазоне от 18,1 процента до 103,1 процента, сообщило в понедельник, 22 июля, министерство коммерции КНР.

Новые таможенные тарифы начинают действовать уже с 23 июля. Под действие новых пошлин подпадают болты из нержавеющей стали и листовая горячекатаная сталь, пишет DW.com.

Китай объявил о проведении антидемпингового расследования год назад после того, как в стране резко упали цены на продукцию из нержавеющей стали. КНР производит и потребляет почти половину мирового объема этого металла.

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