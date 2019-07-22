Глава Финансовой инспекции: бороться с криптовалютами бессмысленно

"Жизнь сама все расставит по местам", - сказал Кесслер в интервью, добавив, что хотя потребность в традицонных деньгах, выпускаемых центробанками, никуда не денется, в будущем деньги претерпят значительные изменения.

"Если когда-то давно деньги были металлическими, потом бумажными, то перемены приведут к тому, что они станут электрическими импульсами", - сказал Кесслер, отметив при этом, что если бы он мог предсказать, как будут выглядеть деньги будущего, он разбогател бы уже сейчас.

При этом он подчеркнул, что хотя появляются либра и другие криптовалюты, государства должны их регулировать, чтобы развитие этой сферы было для потребителей понятным и безопасным.