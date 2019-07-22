Пн, 22.07.2019
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Глава Финансовой инспекции: бороться с криптовалютами бессмысленно

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler

ФОТО: Mihkel Maripuu

Руководитель Финансовой инспекции Килвар Кесслер считает криптовалюты неизбежным развитием финансовых рынков, с которым бессмысленно бороться, но для которого со стороны государства должны быть утверждены четкие и понятные правила, пишет портал ERR.

"Жизнь сама все расставит по местам", - сказал Кесслер в интервью, добавив, что хотя потребность в традицонных деньгах, выпускаемых центробанками, никуда не денется, в будущем деньги претерпят значительные изменения. 

"Если когда-то давно деньги были металлическими, потом бумажными, то перемены приведут к тому, что они станут электрическими импульсами", - сказал Кесслер, отметив при этом, что если бы он мог предсказать, как будут выглядеть деньги будущего, он разбогател бы уже сейчас.

При этом он подчеркнул, что хотя появляются либра и другие криптовалюты, государства должны их регулировать, чтобы развитие этой сферы было для потребителей понятным и  безопасным.

"Если какой-то частный игрок выходит на поле игры государства и начинает оформлять финансовую политику, естественно, государства на это реагируют", - подытожил Кесслер.

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