У Неймара снова случились неприятности

Как сообщает sports.ru, у Неймара, в частности, окончательно испортились отношения со спортивным директором Леонардо.

В минувший понедельник функционер отругал бразильца в присутствии остальных игроков «ПСЖ» из-за несвоевременной явки на предсезонку.

Напомним, ранее Неймар сказал Леонардо, что хочет покинуть «ПСЖ». Игрок может вернуться в «Барселону».

Сам Неймар надеется на возвращение в «Барселону».

27-летний бразилец и его окружение уверены, что «Барса» скоро сделает предложение, которое убедит «ПСЖ», сообщает ESPN.

Как заявил в субботу спортивный директор Леонардо, «ПСЖ» пока не получил официальных предложений от «Барселоны».

Каталонцы также рассчитывают, что из-за напряженных отношений с Неймаром «ПСЖ» снизит требования.