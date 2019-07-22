У Неймара снова случились неприятности

У 27-летнего бразильца испортились отношения с руководителями парижского клуба, что может поспособствовать уходу игрока.
Как сообщает sports.ru, у Неймара, в частности, окончательно испортились отношения со спортивным директором Леонардо.
В минувший понедельник функционер отругал бразильца в присутствии остальных игроков «ПСЖ» из-за несвоевременной явки на предсезонку.
Напомним, ранее Неймар сказал Леонардо, что хочет покинуть «ПСЖ». Игрок может вернуться в «Барселону».
Сам Неймар надеется на возвращение в «Барселону».
27-летний бразилец и его окружение уверены, что «Барса» скоро сделает предложение, которое убедит «ПСЖ», сообщает ESPN.
Как заявил в субботу спортивный директор Леонардо, «ПСЖ» пока не получил официальных предложений от «Барселоны».
Каталонцы также рассчитывают, что из-за напряженных отношений с Неймаром «ПСЖ» снизит требования.
Как ожидается, бразильца могут обменять на некоторых игроков «Барселоны» с доплатой со стороны «блауграны».