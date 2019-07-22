Космическая компания разработает реактивный двигатель для автомобилей Tesla

Судя по последним данным, электрокар сможет разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 2 секунды, а запас хода от одного заряда составит до 1 тыс км. В продажу автомобиль, по планам, должен будет поступить не раньше 2021 года по цене около 200 тыс долларов (180 000 евро).