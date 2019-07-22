Телефонные мошенники донимают жителей Эстонии: в этом году Telia заблокировала 300 000 звонков

За словом «вангири» кроется мошенническая схема, которая появилась в Японии. Кто-то звонит вам с неизвестного номера, но как только вы берете трубку, звонок внезапно обрывается. Вы перезваниваете на неизвестный номер и попадаете на автоинформатор, задача которого – как можно дольше удержать вас на линии, пока с вас снимаются деньги.

Напомним, что в прошлом году по Эстонии прошла волна звонков из Самоа, а также Вануату. По данным Telia, почти 170 000 жителей Эстонии не ответили на звонки из маленького островного государства в Полинезии.

Мошеннические звонки «вангири» – международная проблема. Telia сообщает, что созданное ими решение, блокирующее такие звонки, уникальное в мире. Оно блокирует мошеннические звонки на некоторое время, но, к сожалению, полностью исключить звонки невозможно, так как, чтобы осуществлять контроль, необходима активность мобильной связи.

Созданная система безопасности также не дает пользователям перезвонить на неотвеченные звонки «вангири».

По словам руководителя отдела управления рисками Telia Eesti Андреаса Мейстера, к поступающим звонкам с иностранных номеров следует относиться скептически. Следует хорошо подумать, стоит ли перезванивать, особенно, если вы не ждали звонка из-за границы. «Любопытство может дорого обойтись», – отмечает Мейстер.

По его словам, мошенников бывает тяжело остановить, так как они часто меняют телефонные номера.

Также не стоит реагировать на SMS, в которых просят перезвонить на незнакомый номер или обещают большой выигрыш – лучше всего сразу удалить сообщение и, конечно, ни в коем случае нельзя переходить по приложенным ссылкам.