Пн, 22.07.2019
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Исследование: эксперты ждут повышения цен на недвижимость в Копли

Закладка краеугольного камня при строительстве новых домов в Копли.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara провело исследование среди экспертов крупнейших бюро недвижимости Эстонии, согласно результатам которого 62 процента ответивших на вопросы прогнозируют, что среди районов Таллинна рост цен  наиболее вероятен в Копли, пишет Postimees.

Согласно исследованию, проведенному с привлечением экспертов семи бюро недвижимости, 74 процента ответивших прогнозируют, что цены на жилую недвижимость в Таллинне в этом году в целом будут подниматься. Кроме Копли, 39 процентов участников исследования ожидают повышения цен в Ласнамяэ, и 33 процента – в Мустамяэ.

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, повышения цен ожидают там, где идет активное развитие: «Во-первых, самые активные районы сейчас показывают установленные строительные краны. Строительство новых домов повышает цены и на расположенные рядом здания, а также общие статистические цены в районе».

Вахтер сказал, что две трети участников опроса считают нынешнее развитие недвижимости Таллинна оптимальным.

Эксперты в области недвижимости не видят особой перспективы повышения цен в районах Нымме, Пирита и в Старом городе, а также, что несколько удивляет, в Каламая. Напротив, 74 процента ответивших на вопросы назвали Каламая самым переоцененным районом столицы. 41 процент считает, что слишком высокие цены в Таллинне - в Старом городе.

«Своеобразными феноменом являются так называемые старые районы Пирита и Нымме, которые в отличие от других удерживают стабильные цены. Это означает, что во время последнего экономического спада там, в отличие от других районов, не было такого же падения цен, но и рост остается осторожным», - объяснил Вахтер.

В опросе, проведенном в мае 2019 года, приняли участие 39 экспертов из самых крупных в Эстонии бюро недвижимости 1Partner, Pindi, Arco Vara, Domus, Kinnisvaraekspert, Ober-Haus и Uus Maa.

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