Исследование: эксперты ждут повышения цен на недвижимость в Копли

Согласно исследованию, проведенному с привлечением экспертов семи бюро недвижимости, 74 процента ответивших прогнозируют, что цены на жилую недвижимость в Таллинне в этом году в целом будут подниматься. Кроме Копли, 39 процентов участников исследования ожидают повышения цен в Ласнамяэ, и 33 процента – в Мустамяэ.

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, повышения цен ожидают там, где идет активное развитие: «Во-первых, самые активные районы сейчас показывают установленные строительные краны. Строительство новых домов повышает цены и на расположенные рядом здания, а также общие статистические цены в районе».

Вахтер сказал, что две трети участников опроса считают нынешнее развитие недвижимости Таллинна оптимальным.

Эксперты в области недвижимости не видят особой перспективы повышения цен в районах Нымме, Пирита и в Старом городе, а также, что несколько удивляет, в Каламая. Напротив, 74 процента ответивших на вопросы назвали Каламая самым переоцененным районом столицы. 41 процент считает, что слишком высокие цены в Таллинне - в Старом городе.

«Своеобразными феноменом являются так называемые старые районы Пирита и Нымме, которые в отличие от других удерживают стабильные цены. Это означает, что во время последнего экономического спада там, в отличие от других районов, не было такого же падения цен, но и рост остается осторожным», - объяснил Вахтер.