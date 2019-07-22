Исследование: эксперты ждут повышения цен на недвижимость в Копли

Бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara провело исследование среди экспертов крупнейших бюро недвижимости Эстонии, согласно результатам которого 62 процента ответивших на вопросы прогнозируют, что среди районов Таллинна рост цен наиболее вероятен в Копли, пишет Postimees.
Согласно исследованию, проведенному с привлечением экспертов семи бюро недвижимости, 74 процента ответивших прогнозируют, что цены на жилую недвижимость в Таллинне в этом году в целом будут подниматься. Кроме Копли, 39 процентов участников исследования ожидают повышения цен в Ласнамяэ, и 33 процента – в Мустамяэ.
По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, повышения цен ожидают там, где идет активное развитие: «Во-первых, самые активные районы сейчас показывают установленные строительные краны. Строительство новых домов повышает цены и на расположенные рядом здания, а также общие статистические цены в районе».
Вахтер сказал, что две трети участников опроса считают нынешнее развитие недвижимости Таллинна оптимальным.
Эксперты в области недвижимости не видят особой перспективы повышения цен в районах Нымме, Пирита и в Старом городе, а также, что несколько удивляет, в Каламая. Напротив, 74 процента ответивших на вопросы назвали Каламая самым переоцененным районом столицы. 41 процент считает, что слишком высокие цены в Таллинне - в Старом городе.
«Своеобразными феноменом являются так называемые старые районы Пирита и Нымме, которые в отличие от других удерживают стабильные цены. Это означает, что во время последнего экономического спада там, в отличие от других районов, не было такого же падения цен, но и рост остается осторожным», - объяснил Вахтер.
В опросе, проведенном в мае 2019 года, приняли участие 39 экспертов из самых крупных в Эстонии бюро недвижимости 1Partner, Pindi, Arco Vara, Domus, Kinnisvaraekspert, Ober-Haus и Uus Maa.