Пн, 22.07.2019
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Превращение Пальяссааре в Манхэттен пока откладывается

Paljassaare sadam.

ФОТО: EERO VABAMÄGI / Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Гуляя вечером в районе Пальяссааре в Пыхья-Таллинне, можно увидеть потрепанные машины и грязно одетых мужчин с большими спортивными сумками. Об обещанном до прошлого кризиса превращении Пальяссааре в местный Манхэттен речи пока точно не идет, пишет Äripäev.

Масштабный девелоперский проект застопорился из-за проволочек со стороны властей Таллинна и противостояния владельцев недвижимости, среди которых много известных в стране миллионеров.

Участки недвижимости на Пальяссааре прибрали к рукам такие предприниматели, как Маргус Линнамяэ, Хейти Хяэль, Айн Хансшмидт, Сергей Петров; кроме того, среди собственников есть бизнесмены из Финляндии, Литвы и Гонконга.

Споры между миллионерами привели к тому, что полуостров вот уже который год являет собой неприглядное зрелище.

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