Превращение Пальяссааре в Манхэттен пока откладывается

Гуляя вечером в районе Пальяссааре в Пыхья-Таллинне, можно увидеть потрепанные машины и грязно одетых мужчин с большими спортивными сумками. Об обещанном до прошлого кризиса превращении Пальяссааре в местный Манхэттен речи пока точно не идет, пишет Äripäev.
Масштабный девелоперский проект застопорился из-за проволочек со стороны властей Таллинна и противостояния владельцев недвижимости, среди которых много известных в стране миллионеров.
Участки недвижимости на Пальяссааре прибрали к рукам такие предприниматели, как Маргус Линнамяэ, Хейти Хяэль, Айн Хансшмидт, Сергей Петров; кроме того, среди собственников есть бизнесмены из Финляндии, Литвы и Гонконга.
Споры между миллионерами привели к тому, что полуостров вот уже который год являет собой неприглядное зрелище.