Превращение Пальяссааре в Манхэттен пока откладывается

Масштабный девелоперский проект застопорился из-за проволочек со стороны властей Таллинна и противостояния владельцев недвижимости, среди которых много известных в стране миллионеров.

Участки недвижимости на Пальяссааре прибрали к рукам такие предприниматели, как Маргус Линнамяэ, Хейти Хяэль, Айн Хансшмидт, Сергей Петров; кроме того, среди собственников есть бизнесмены из Финляндии, Литвы и Гонконга.