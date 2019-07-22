ФОТО: Digitark

В какой-то момент из-за американцев у Huawei наступили тяжелые деньки. Прежние партнеры и поставщики разбегались как тараканы, а живущий во мне противоречивый параноик продолжает думать, что, видимо, Huawei делает что-то очень правильное и опасное для конкурентов. Ведь неспроста он поднялся до позиции второго производителя телефонов в мире, оставив позади даже Apple, пишет автор техноблога Telia Digitark Эрки Орас.

У меня, убежденного поклонника Apple, смартфоны Huawei всегда вызывали уважение. Безусловно, я предпочитаю их продукцию продукции Samsung. Через мои руки уже прошли как Huawei P10 и P10 Plus, так и P20 Pro, а вот теперь в них попал Huawei P30. Увы, не P30 Pro, на который я рассчитывал, но в итоге я не сильно разочарован. Но об этом далее.

Внешний вид

Будем честны, смартфоны высшего класса в последнее время все на одно лицо. Особенно после того, как Samsung отказался от своих закругленных очертаний. Уже Huawei P10 подозрительно напоминал мне iPhone, и P30 не особо от него отличается. Правда, тут нет сияющей стальной рамки, верхняя и нижняя части обрамления экрана сделаны прямоугольными, все физические кнопки телефона выведены на одну из боковых сторон, но, несмотря на это, Huawei P30 неуловимо напоминает новейший iPhone, только «бровь» камеры на экране намного меньше. А плоские верхние и нижние края напоминают мне новые iPad от Apple.

ФОТО: Digitark