Пн, 22.07.2019
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Цены на строительство вновь выросли за счет зарплат строителей

Müüriladumise võistlus "Jõulukellu".

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Индекс цен в строительстве во втором квартале вырос за год на 2 процента, а по сравнению с первым кварталом года на 0,2 процента.

На рост индекса цен в строительстве во втором квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года больше всего повлияло удорожание рабочей силы - это дало 62 процента повышения индекса, сообщила в понедельник BNS пресс-служба департамента статистики.

По сравнению с первым кварталом года во втором квартале затраты на рабочую силу выросли на 0,6, на материалы на 0,1, а на механизмы на 0,4 процента.

Индекс цен на ремонт и реконструкцию во втором квартале выросли по сравнению с первым кварталом на 0,4, а за год на 2,3 процента.

При расчете индекса цен в строительстве учет идет по четырем группам: жилье, многоэтажное жилье, промышленные здания и офисы. При расчете индекса цен на ремонт и реконструкцию учитываются служебные помещения.

Индекс цен в строительстве отражает изменения на уровне прямых расходов на стройплощадках. Учитываемые прямые расходы распределяются по трем основным группам: рабочая сила, строительные машины и стройматериалы.

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