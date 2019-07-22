Цены на строительство вновь выросли за счет зарплат строителей

На рост индекса цен в строительстве во втором квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года больше всего повлияло удорожание рабочей силы - это дало 62 процента повышения индекса, сообщила в понедельник BNS пресс-служба департамента статистики.

По сравнению с первым кварталом года во втором квартале затраты на рабочую силу выросли на 0,6, на материалы на 0,1, а на механизмы на 0,4 процента.

Индекс цен на ремонт и реконструкцию во втором квартале выросли по сравнению с первым кварталом на 0,4, а за год на 2,3 процента.

При расчете индекса цен в строительстве учет идет по четырем группам: жилье, многоэтажное жилье, промышленные здания и офисы. При расчете индекса цен на ремонт и реконструкцию учитываются служебные помещения.