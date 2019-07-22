В Эстонии полно детей, которые летом вынуждены голодать

По данным Департамента статистики, только на юге Эстонии в фактической бедности живут около 9000 детей, сытость которых в прямом смысле зависит от школы или Продуктового банка. Однако банк не в состоянии обеспечить жителей разнообразной пищей, поскольку ее просто не хватает, передал портал Optimist.
По словам руководителя проектов Продуктового банка Клаудии Вихма, на юге Эстонии банку не хватает пожертвований, хотя речь идет о регионе, где фактическая бедность является самой высокой в стране и помощь нужна больше всего: «И хотя на юге Эстонии у нас много хороших жертвователей, в регионе сложилась ситуация, при которой мы не можем предложить страдающим от нехватки еды людям ничего, кроме черного и белого хлеба».
Она сказала, что летом дополнительная помощь особенно приветствуется на юге Эстонии, поскольку в этот период у детей нет возможности поесть в школе и многие просто голодают. Для того чтобы дети с юга Эстонии имели разнообразную пищу и летом, местным отделениям Продуктового банка нужно больше круп, здоровых сластей, овощей и молочных продуктов.
У Эстонского продуктового банка заключены партнерские отношения со многими торговыми сетями, - с Rimi, Selver, Coop и Prisma - которые отдают пригодные к пище продукты, у которых заканчивается срок годности или упаковка которых была повреждена. Кроме того при посредничестве с интернет-магазинами eCoop и Barbora можно пожертвовать еду нуждающимся в ней людям быстрее, и не выходя из дома.
Несмотря на работу Продуктового банка, каждый год в Эстонии выбрасывают 47 000 тонн пригодной для пищи еды. Сейчас Продуктовый банк в состоянии спасти лишь два процента от этого объема, но если бы этот процент увеличился хотя бы вдвое, это принесло бы нужную помощь тысячам людей.