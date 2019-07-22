В Эстонии полно детей, которые вынуждены голодать летом

По словам руководителя проектов Продуктового банка Клаудии Вихма, на юге Эстонии у банка не хватает пожертвований, хотя речь идет о регионе, где фактическая бедность является самой высокой в стране, и помощь нужна больше всего: «И хотя на юге Эстонии у нас много хороших жертвователей, в регионе сложилась ситуация, при которой мы не можем предложить страдающим от нехватки еды людям ничего, кроме черного и белого хлеба».

Она сказала, что летом дополнительная помощь особенно приветствуется на юге Эстонии, поскольку в этот период у детей нет возможности поесть в школе, а потому многие просто голодают. Для того чтобы и летом дети с юга Эстонии имели разнообразную пищу, местным отделениям Продуктового банка нужно больше круп, здоровых сластей, овощей и молочных продуктов.

У Эстонского продуктового банка заключены партнерские отношения со многими торговыми сетями, как Rimi, Selver, Coop и Prisma, которые отдают пригодные к пищи продукты, у которых заканчивается срок годности, или упаковка которых была повреждена. Кроме того при посредничестве с интернет-магазинами eCoopi и Barbora можно пожертвовать еду нуждающимся в ней людям быстрее, и не выходя из дома.