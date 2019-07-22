Отец абитуриентки возмущен, как Нарвский колледж ТУ провел вступительные экзамены в Санкт-Петербурге

Экзамен сдали, а поступить не смогли

По информации НКТУ, иностранные студенты могут сдавать вступительные экзамены в Нарве, в Санкт-Петербурге или по Скайпу.

Житель Санкт-Петербурга Александр, чья дочь безуспешно пыталась поступить в Нарвский колледж ТУ, написал корреспонденту Rus.Postimees:

“В этом году Нарвский колледж Тартуского университета провел вступительные экзамены для абитуриентов из России в Санкт-Петербурге. Я стал невольным свидетелем этого действия.

Рекламная кампания, проведенная в России, привлекла порядка 150 абитуриентов.

Перед подачей документов необходимо было оплатить регистрационный взнос в размере 50 евро, что уже странно, и предоставить копии документов об образовании.

Большинство абитуриентов были уже достаточно взрослыми людьми, окончившими школу не один год назад. Многие из них, придя на экзамен, сдавали свои документы, о чем-то беседовали с представителями колледжа и покидали экзаменационное помещение, не сдавая экзамен. Часть людей старшего возраста уходила с середины экзамена, не сдавая при этом своих работ.

Каково же было удивление, когда в списках учащихся, прошедших сито вступительных экзаменов, не оказалось ни одного выпускника школ этого года! А ведь большинство из них заблаговременно готовились к поступлению, и не могло быть так, что все они прошли тесты и собеседования хуже, чем абитуриенты более старшего возраста.

Показателен пример одного молодого человека. К этому времени он уже поступил в Таллиннский университет, но его возраст позволял приступить к учебе в Таллинне только через год. Не захотев терять это время, он решил заняться изучением эстонского языка, для чего подал документы в Нарвский колледж ТУ. Молодой человек тоже не прошел по конкурсу.

Эта ситуация выглядела, с моей точки зрения, очень странно и вызвала подозрения в нечестности приемной комиссии. Не ожидал столкнуться с таким в колледже страны, декларирующей свою принадлежность к Европе”.

Мотивация и опыт тоже учитываются

Специалист по внешним связям Нарвского колледжа ТУ Иван Полынин ответил Rus.Postimees, что письмо базируется на данных, которые не соответствуют действительности, и поэтому сделаны неправильные выводы.

“Конкурс в Нарвский Колледж был приблизительно 5 человек на место. Понятно, что мы не можем предложить место всем желающим, но с радостью ответим на все вопросы”, - сообщил Иван Полынин.

По словам специалиста по внешним связям, информация о том, что среди поступивших в Нарвский Колледж «не оказалось ни одного выпускника школ этого года» не соответствуют действительности. Из числа принятых 9 человек окончили школу в этом году, 5 – в прошлом или позапрошлом, 10 – молодые специалисты 1989 -1998 годов рождения с университетским образованием и только 6 человек старше указанного возраста.

Получив ответ колледжа, Александр отметил, что на вступительных экзаменах у вчерашних школьников, даже хорошо подготовленных, почти нет шансов против людей, которые уже имеют высшее образование.

“Критерии отбора и интервью подробно описаны на сайте для иностранных абитуриентов Нарвского Колледжа http://narvacollege.info/ и на официальном сайте http://narva.ut.ee/, - сообщил Иван Полынин. - В случае иностранных студентов это уровень мотивации, понимание профессиональной области, связь предыдущего опыта кандидата и выбранной профессии, уровень английского языка, желание учить эстонский и учиться на нём в Эстонии, закончить образование в Нарвском колледже и в перспективе работать на благо региона. Для пояснения: опыт вчерашних школьников – это олимпиады, волонтёрство, участие в проектной деятельности или иная внеклассная активность”.