Съемки на Лаагна-теэ продолжатся: горуправа Таллинна дала разрешение

Сегодня состоялось заседание кабинета городского правительства, на которой мэр Кылварт, вице-мэры Андрей Новиков, Калле Кландорф и Айвар Рийсалу, а также представители Транспортного департамента Таллинна обсудили возможность предоставить компании Funfair Films Limited продолжить съемки на Лаагна-теэ в течение двух дней.

Практика показала, что решение городских властей отказать в полном перекрытии Лаагна-теэ на три-четыре недели, как это изначально предполагалось голливудскими кинематографистами, было правильным, передает Раэпресс.

В сообщее от таллиннских властей значится, что город сумел найти подходящее решение с обеспечением движения в час пик. Следует также признать, что процесс съемок проходил на высоком организационном уровне и кинематографисты оперативно реагировали на все замечания и претензии города.

«Однако им все же не удалось управиться в период, отведенный городом для съемок, – отметил мэр Кылварт. – Город заинтересован, чтобы эти съемки завершились как можно скорее, и жизнь горожан вошла в привычное русло. Поэтому будет разумно предоставить дополнительные два дня для завершения проекта».

«Мы благодарны за то понимание, с которым жители Ласнамяэ отнеслись ко временным неудобствам, вызванным реорганизацией движения на Лаагна теэ на время съемок, – сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Со своей стороны, должен отметить профессионализм городских транспортных и коммунальных служб, которые в достаточно сжатые сроки и при постоянно меняющихся вводных данных сумели сделать все от них зависящее, чтобы исключить возникновение транспортного коллапса».

Поскольку общая транспортная нагрузка на городские трассы в конце июля по-прежнему невысокая, дополнительное время для съемок в среду и четверг, будет предоставлено по тому же принципу, как и в предыдущие две недели – то есть до 10 утра будет обеспечен поток городского транспорта из Ласнамяэ в центр города, а после 15:30 – в обратном направлении.