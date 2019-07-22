Пн, 22.07.2019
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Скончался двухкратный победитель Уимблдона

Peter McNamara.

ФОТО: imago sportfotodienst / imago sportfotodienst

Трехкратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде австралиец Питер Макнамара скончался в возрасте 64 лет.

У Макнамары был рак простаты. Макнамара в дуэте с соотечественником Полом Макнэми выиграл Australian Open-1979 и дважды победил на Уимблдоне (1980, 1982).

В одиночном разряде он выиграл 5 титулов и был седьмой ракеткой мира. Кроме того, он выходил в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 1980 года. После окончания карьеры работал тренером. В числе воспитанников Макнамары такие известные теннисисты, как австралиец Марк Филипусис и болгарин Григор Димитров.

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