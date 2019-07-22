Удобство вместо безопасности: Google разрешил отправлять сообщения прямо с экрана блокировки Android

Ранее Google не позволяла отправлять сообщения голосовыми командами «Ассистента» при заблокированном смартфоне, пишет ixbt.com. Это был один из компромиссов, когда разработчикам приходится выбирать между большей безопасностью или большим удобством. Пока тестирование проводится на небольшой группе пользователей.