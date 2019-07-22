Удобство вместо безопасности: Google разрешил отправлять сообщения прямо с экрана блокировки Android

Компания Google начала выборочное тестирование новой функции для голосового помощника Google Assistant. В последней бета-версии приложения Google под номером 10.28 команда «отправить текст» начала работать прямо с экрана блокировки.
Ранее Google не позволяла отправлять сообщения голосовыми командами «Ассистента» при заблокированном смартфоне, пишет ixbt.com. Это был один из компромиссов, когда разработчикам приходится выбирать между большей безопасностью или большим удобством. Пока тестирование проводится на небольшой группе пользователей.
Определив получателя и текст сообщения, Google Assistant предоставляет визуальное и голосовое подтверждение. Во время всего процесса взаимодействия с «Ассистентом» смартфон остается заблокированным.