Ирония судьбы и вмешательство политики: российские и эстонские клубы узнали соперников по европейским кубкам

"Калью", которому предстоит на этой и следующей неделе сыграть с шотландским "Селтиком", в случае победы над шотландским грандом, сыграет с победителем пары "Университатя" (Румыния) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль). Однако израильским и румынским футболистам впору смотреть билеты до "Глазго", а "Калью" - до Скопье. Да, ирония судьбы сведет в третьем отборочном раунде Лиги Европы, куда "Калью" попадет с вероятностью чуть более, чем 99,9%, победителя пары "Дюделанж" (Люксембург) - "Шкендия". С македонскими албанцами "Калью" встречался в первом раунде Лиги чемпионов и по сумме двух встреч, за счет гола на выезде (0:1, 2:1) прошел во второй раунд.