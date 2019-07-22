Спасатели в Кабардино-Балкарии доставили сломавшего ногу эстонского альпиниста на землю

Спасатели МЧС в Кабардино-Балкарии сообщили, что эстонский турист, сломавший ногу на высоте 4300 метров, доставлен на землю.
В субботу 20 июля в 14.40 в Эльбрусский волонтерский поисково-спасательный отряд МЧС России поступил сигнал, что приехавший из Эстонии альпинист сломал ногу на горе Эльбрус.
Подписчики Instagram-блога Эльбрусского МЧС восхищаются героизмом спасателей, но некоторые задаются вопросом о безалаберном отношении туриста к собственной безопасности.
- Они вообще хоть когда-нибудь отдыхают?
- Как он вообще травму-то получил? На высоте 4300 метров?