Пн, 22.07.2019
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Спасатели в Кабардино-Балкарии доставили сломавшего ногу эстонского альпиниста на землю

Alpinism. Illustreeriv foto.

ФОТО: Erakogu

Спасатели МЧС в Кабардино-Балкарии сообщили, что эстонский турист, сломавший ногу на высоте 4300 метров, доставлен на землю.

В субботу 20 июля в 14.40 в Эльбрусский волонтерский поисково-спасательный отряд МЧС России поступил сигнал, что приехавший из Эстонии альпинист сломал ногу на горе Эльбрус.

Подписчики Instagram-блога Эльбрусского МЧС восхищаются героизмом спасателей, но некоторые задаются вопросом о безалаберном отношении туриста к собственной безопасности.

- Они вообще хоть когда-нибудь отдыхают?

- Как он вообще травму-то получил? На высоте 4300 метров?

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