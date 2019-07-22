В горах Кабардино-Балкарии сломал ногу эстонский альпинист

Эстонский турист оказался в опасной ситуации в Кабардино-Балкарии, сообщает российский новостной портал news-r.ru со ссылкой на инстаграм-аккаунт "Россоюзспас КБР".
В субботу 20 июля в 14.40 в Эльбрусский волонтерский поисково-спасательный отряд МЧС России поступил сигнал, что приехавший из Эстонии альпинист сломал ногу на горе Эльбрус.
По данным спасателей, инцидент произошел на высоте 4300 метров.
Подписчики Instagram-блога Эльбрусского МЧС восхищаются героизмом спасателей, но некоторые задаются вопросом о безалаберном отношении туриста к собственной безопасности.
- Они вообще хоть когда-нибудь отдыхают?
- Как он вообще травму-то получил? На высоте 4300 метров?
А некоторые надеются на счастливый исход спасательной операции.