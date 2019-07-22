Пн, 22.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

В горах Кабардино-Балкарии сломал ногу эстонский альпинист

Alpinism. Illustreeriv foto.

ФОТО: Erakogu

Эстонский турист оказался в опасной ситуации в Кабардино-Балкарии, сообщает российский новостной портал news-r.ru со ссылкой на инстаграм-аккаунт "Россоюзспас КБР".

В субботу 20 июля в 14.40 в Эльбрусский волонтерский поисково-спасательный отряд МЧС России поступил сигнал, что приехавший из Эстонии альпинист сломал ногу на горе Эльбрус.

По данным спасателей, инцидент произошел на высоте 4300 метров. 

Подписчики Instagram-блога Эльбрусского МЧС восхищаются героизмом спасателей, но некоторые задаются вопросом о безалаберном отношении туриста к собственной безопасности.

- Они вообще хоть когда-нибудь отдыхают?

- Как он вообще травму-то получил? На высоте 4300 метров?

А некоторые надеются на счастливый исход спасательной операции.

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