Пн, 22.07.2019
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В Белоруссии проходит проверка боевой готовности ракетных войск

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Andrei Aleksandrov / RIA Novosti

Проверка боевой готовности подразделений ракетных войск Вооруженных сил Белоруссии началась в понедельник, сообщили в министерстве обороны.

"С 9 часов 22 июля 2019 года с целью проверки боевой готовности подразделения ракетных войск из состава 336 реабр (реактивная артиллерийская бригада) и 465 рбр (ракетная бригада) приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Перед ракетчиками поставлена задача - совершить марш в назначенный район и выполнить учебно-боевые задачи на одном из полигонов Белоруссии.

"В ходе ведения оборонительных боевых действий ракетные подразделения должны провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам и уничтожению обнаруженных целей условного противника", - уточнили в Минобороны.

Данная проверка является одной из составляющих плановых занятий по боевой готовности, которые пройдут в Вооруженных силах Белоруссии с 23 по 26 июля.

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