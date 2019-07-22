В Белоруссии проходит проверка боевой готовности ракетных войск

"С 9 часов 22 июля 2019 года с целью проверки боевой готовности подразделения ракетных войск из состава 336 реабр (реактивная артиллерийская бригада) и 465 рбр (ракетная бригада) приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Перед ракетчиками поставлена задача - совершить марш в назначенный район и выполнить учебно-боевые задачи на одном из полигонов Белоруссии.

"В ходе ведения оборонительных боевых действий ракетные подразделения должны провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам и уничтожению обнаруженных целей условного противника", - уточнили в Минобороны.