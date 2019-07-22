Фото и видео: чтобы задержать трех юных воров, полиции пришлось использовать оружие и десятки патрулей

При сотрудничестве эстонской и латвийской полиции была собрана информация, что совершившие несколько краж в Вильяндимаа в последние месяцы преступники возвращаются.

По словам руководителя полицейского отделения Вильянди Маргуса Сасся, была организована масштабная полицейская операция, привлечены десятки патрулей, где помимо местных полицейских участвовала и группа быстрого реагирования. На дорогах, ведущих к границе с Латвией, стояли полицейские патрули, наготове были и поисковые собаки.

Около трех часов ночи в Каркси-Нуйя подозреваемые начали вывозить на садовой тележке различные предметы из подсобных зданий, в это время полиция уже вела за ними наблюдение. По словам Сасся, планировалось поймать преступников с поличным. «Однако пришлось быстро переиграть операцию, так как подозрительная деятельность подозреваемых была замечена местным жителем, который неожиданно вмешался», – рассказывает полицейский.

Подозреваемые бросили на месте преступления садовую тележку, в которую они сложили награбленное, и скрылись на автомобиле Mazda. Патрульные полицейские начали преследование автомобиля. На дороге Пенуя-Лилли был установлен полицейский автобус, чтобы остановить автомобиль, но Mazda проехала мимо, задев его. Тогда один из полицейских сделал один выстрел по колесам автомобиля, чтобы вынудить преступников остановиться.

Другие полицейские автомобили начали выезжать навстречу Mazda, одной патрульной машине удалось вытеснить подозреваемых с дороги, тем самым вынудив остановиться.

На месте были задержаны трое граждан Латвии в возрасте 15, 16 и 19 лет. У полиции есть основания полагать, что именно они совершили кражи недалеко от границы с Латвией в последние несколько месяцев.

Сегодня Лыунаская окружная прокуратура ходатайствовала в Тартуский уездный суд о взятии подозреваемых под стражу.

«Молодых людей подозревают в совершении систематичесих кражах с проникновением. Чтобы предотвратить дальнейшее совершение преступлений и не дать им скрыться от расследования, мы ходатайствовали о взятии подозреваемых под стражу», – уточнила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Лили Сандель.

Руководитель отделения полиции Вильянди Маргус Сассь благодарит местных жителей, которые поделились информацией о кражах, а также о подозрительных людях и автомобилях, которые передвигались в округе. «Собирая кусочки информации, мы шаг за шагом приблизились к установлению личностей подозреваемых, проанализировали их схемы поведения, выяснили место и время, когда будет наилучшая возможность для задержания. Сотрудничество с местными и полицией Латвии принесло плоды», – говорит Сассь.