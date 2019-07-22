Бизнес на миллионы: провинциальная торговая сеть отхватывает все новые куски от рынка

Берущая начало в Выру сеть магазинов бытовых и садовых товаров Magaziin демонстрирует амбицизоный рост и собирается открыть новые магазины по всей Эстонии, пишет Postimees.
Сеть Magaziin открыла свой первый магазин в Выру в начале столетия, сейчас в нее входят уже 13 магазинов по всей стране. Предприятие продает товары для дома и кухни, обувь, одежду, а также лодки и товары для рыболовов, привлекшие к себе внимание прежде всего скромными ценами.
В прошлом году сеть Magaziin, внесенная в регистр под коммерческим названием KPG Kaubanduse OÜ, увеличила оборот почти на четверть, до 20,4 млн евро. Прибыль компании составила 1,4 млн евро. В предыдущие годы прибыль была еще выше.
В прошлом году новые магазины открылись в Силламяэ и Выру. В этом году планируется, среди прочего, выход на рынок на Сааремаа. Правление Magaziin отмечает в своем отчете за экономический год, что цель предприятия - повысить известность торговой марки по всей Эстонии.
При этом правление признает, что расширение объемов оптовой продаже на рынке, где уже очень много участников, а крупные торговые сети закупают товар напрямую у производителя, является затруднительным.
В прошлом году в паевом товариществе KPG Kaubandus работало почти 200 человек. Фирма принадлежит Урселю Каарна и Арви Прантсу, которые в прошлом году вывели из компании 300 000 евро дивидендов. Нераспределенная прибыль на счете паевого товарищества превышает уже 7,5 млн евро.