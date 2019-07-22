Пн, 22.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон

Евробаскет 2021 сведет вместе Эстонию и Россию

Сборная Эстонии по баскетболу

ФОТО: Liis Treimann

Хотя Эстония, как государство, не получила право проведения Евробаскета-2021, но сборная Эстонии вполне может туда попасть.

Соперниками сборной Эстонии по квалификации станут команды России, Македонии и Италии

Если макендоцы после ухода основных игроков, таких как Перо Антич, больше не являются грозной силой на европейской арене, то, по регламенту Евробаскета, в главный турнир квалифицируются кроме страны принимающей турнир, коей выступает Италия, две команды из данной группы. Две победы над Северной Македонией гарантируют сборной Эстонии поездку на Евробаскет-2021.

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