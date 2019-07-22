Евробаскет 2021 сведет вместе Эстонию и Россию

Если макендоцы после ухода основных игроков, таких как Перо Антич, больше не являются грозной силой на европейской арене, то, по регламенту Евробаскета, в главный турнир квалифицируются кроме страны принимающей турнир, коей выступает Италия, две команды из данной группы. Две победы над Северной Македонией гарантируют сборной Эстонии поездку на Евробаскет-2021.