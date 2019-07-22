Картина дня: полицейская погоня, проблемы с ИД-картами и продолжение съемок на Лаагна-теэ

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Фото и видео: чтобы задержать трех юных воров, полиции пришлось использовать оружие и десятки патрулей
В ночь на 22 июля в ходе полицейской операции были задержаны трое молодых граждан Латвии, которые пытались на автомобиле скрыться от стражей правопорядка и которых подозревают в совершении краж в Вильяндимаа. Читать далее...
Горькая истина: новые ИД-карты не работают с популярными браузерами
Обладатели новых ИД-карт, которые планируют в этом году начать обучение в вузах Эстонии, прекрасно знают, что при использовании популярных браузеров Chrome и Safari подать документы не получиться ни при каких обстоятельствах. Читать далее...
Съемки на Лаагна-теэ продолжатся: горуправа Таллинна дала разрешение
В конце прошлой недели компания Funfair Films Limited обратилась в мэрию Таллинна с просьбой выделить для завершения съемок на Лаагна-теэ два дополнительных дня – среду и четверг, 24 и 25 июля. Читать далее...
Не на ту напал: брачный аферист раскручивал жительницу Эстонии на деньги, но потерпел сокрушительное фиаско
После публикации статьи «Лжец уровня „бог“: брачный аферист загнал жительницу Эстонии в долги и не намерен останавливаться» в редакцию Rus.Postimees поступило письмо от читательницы, которая на условиях анонимности поделилась своим опытом общения с подобным профессиональным женихом. Читать далее...
Террористы напали на охраняемую эстонскими военными базу на Мали, по меньшей мере один эстонец пострадал
Сегодня в Гао, Мали, террористы напали на французскую военную базу, где, по первоначальным данным, пострадал по меньшей мере один эстонский военный. Читайте далее...
В горах Кабардино-Балкарии сломал ногу эстонский альпинист
Эстонский турист оказался в опасной ситуации в Кабардино-Балкарии, сообщает российский новостной портал news-r.ru со ссылкой на инстаграм-аккаунт "Россоюзспас КБР". Читать далее...
Предупреждение! На Эстонию обрушатся сильные грозы
Метеорологи Агентства окружающей среды выступили со срочным предупреждением о надвигающейся грозе. Читать далее...
Отец абитуриентки возмущен, как Нарвский колледж ТУ провел вступительные экзамены в Санкт-Петербурге
Нарвский колледж Тартуского университета в этом году уже в третий раз провел вступительные экзамены для российских абитуриентов на выезде - в Санкт-Петербурге. Читать далее...
Водолазы нашли тело пропавшего мужчины в Эмайыги
Сегодня водолазы вытащили из Эмайыги тело мужчины, который в пятницу упал в реку с лодки. Читать далее...
Из Эстонии отзовут 600 автомобилей Volvo
Эстонский дилер автомобилей Volvo Info-Auto отзывает более 600 автомобилей в Эстонии из-за возможных возгораний в моторном отсеке, и 507 тысяч автомобилей главный производитель намерен отремонтировать во всем мире. Читать далее...
Превращение Пальяссааре в Манхэттен пока откладывается
Гуляя вечером в районе Пальяссааре в Пыхья-Таллинне, можно увидеть потрепанные машины и грязно одетых мужчин с большими спортивными сумками. Об обещанном до прошлого кризиса превращении Пальяссааре в местный Манхэттен речи пока точно не идет. Читать далее...
Исследование: многие жители Эстонии не знают, какую пенсию будут получать
Как следует из результатов исследования SEB о готовности выхода на пенсию, проводящегося уже пять лет подряд, по сравнению с предыдущими годами общая осведомленность населения Эстонии о пенсиях только снижается. Читать далее...
Телефонные мошенники донимают жителей Эстонии: в этом году Telia заблокировала 300 000 звонков
Еженедельно Telia блокирует более миллиона мошеннических звонков в своей сети по всему миру. В сети мобильной связи по Эстонии Telia заблокировала в этом году более 300 000 таких звонков благодаря разработанному компанией решением против «вангири» (wangiri). Читать далее...
Бизнес на миллионы: провинциальная торговая сеть отхватывает все новые куски от рынка
Берущая начало в Выру сеть магазинов бытовых и садовых товаров Magaziin демонстрирует амбициозный рост и собирается открыть новые магазины по всей Эстонии. Читать далее...
В школе издеваются над учителями. Что делать?
В Трудовую инспекцию обратилась учитель одной из эстонских школ и попросила дать совет, как поступить с издевательствами со стороны администрации. Читать далее...
Девочка напоролась на штырь ограды детсада: Таллинн проведет проверки
По следам публикации Eesti Päevaleht о том, что воспитанница таллиннского детского сада "Кикас" пострадала, когда залезла на ограду детсада и упала, поранив шею, на торчащий из забора штырь, город Таллинн проведет проверку детских учреждений. Читайте далее...
Чтобы вывезти авиабомбу, сегодня закроют часть шоссе Таллинн-Нарва
Сегодня, 22 июля, в 18.45 будет временно закрыт для движения участок шоссе Таллинн-Нарва на отрезке 206-208 километров. Это сделают для того, чтобы безопасно транспортировать авиабомбу на полигон Сиргала, где ее уничтожат. Регулировать движение на месте будет полиция, сообщил Спасательный департамент. Читайте далее...
Департамент предупреждает: детские стулья этой фирмы могут быть опасны!
Департамент защиты потребителей и технадзора Эстонии сообщил, что получено сообщение об опасности двух видов детских стульчиков торговой марки Stokke. Читайте далее...
До пяти лет тюрьмы: в России гражданин Эстонии попал на фуре в ДТП, другой водитель погиб
Имеющий эстонское и российское гражданства Юрий Строганов попал в конце февраля в ДТП, перевозя груз на фуре в Новгородской области. Другой участник аварии – водитель Volvo скончался на месте, а Строганов был задержан. Он под арестом уже более трех месяцев, его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Читайте далее...
На камеру попала смертельная схватка медведя и лося на финской границе
В объектив камеры пограничного кордона Кайнуу попала встреча медведя и лося, которая закончилась для последнего гибелью. Читайте далее...
На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили, четверых увезли в больницу
Сегодня после обеда на шоссе Таллинн-Тарту в Харьюмаа столкнулись два легковых автомобиля, с места происшествия увезли в больницу четырех человек. Читайте далее...
Затонувшую подлодку, которую не смог найти Кусто, обнаружили во Франции
Поиски Военно-морскими силами Франции затонувшей в 1968 году подлодки «Минерва» увенчались успехом. Субмарину обнаружили на глубине 1300 метров в 45 километрах к югу от Тулона. Читайте далее...
Талантливо: водитель без прав дважды за один день безуспешно пытался сбежать от полиции
На прошлой неделе в среду 23-летний водитель два раза уехал от полиции. Один раз он был за рулем Mercedes, в другой - Audi, однако скрыться ему не удалось ни в тот, ни в другой раз. Читайте далее...
Скандал с отмыванием денег в Swedbank: шведская газета раскрыла подробности произошедшего
Шведская экономическая газета Dagens Industri (DI) опубликовала статью, в которой прямым текстом говорится о том, что эстонские руководители попавшего в скандал с отмыванием денег Swedbank Прийт Перенс и Роберт Китт годами смотрели сквозь пальцы на отмывание денег. Отсутствие интереса к этой проблеме можно было заметить и в шведской штаб-квартире. Читайте далее...
В Кохтла-Ярве двое подростков ударили ножом мужчину
В городе Кохтла-Ярве Ида-Вируского уезда двое молодых людей в воскресенье ударили ножом мужчину среднего возраста. Читайте далее...
С сентября в школах Эстонии учителя смогут досматривать личные вещи учеников
С сентября в школах будет разрешено досматривать личные учеников и конфисковывать потенциально опасные предметы. Также школам дозволяется дополнять список опасных предметов по собственному усмотрению. Читайте далее...
Ратас прокомментировал критику президента в адрес EKRE
По словам премьер-министра Юри Ратаса, сильные эмоции и колкие высказывания могут натолкнуть на верные мысли, однако не помогут Эстонии ни дома, ни за границей. Читайте далее...