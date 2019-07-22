Картина дня: полицейская погоня, проблемы с ИД-картами и продолжение съемок на Лаагна-теэ

Исследование: многие жители Эстонии не знают, какую пенсию будут получать

Как следует из результатов исследования SEB о готовности выхода на пенсию, проводящегося уже пять лет подряд, по сравнению с предыдущими годами общая осведомленность населения Эстонии о пенсиях только снижается. Читать далее...

Телефонные мошенники донимают жителей Эстонии: в этом году Telia заблокировала 300 000 звонков

Еженедельно Telia блокирует более миллиона мошеннических звонков в своей сети по всему миру. В сети мобильной связи по Эстонии Telia заблокировала в этом году более 300 000 таких звонков благодаря разработанному компанией решением против «вангири» (wangiri). Читать далее...

Бизнес на миллионы: провинциальная торговая сеть отхватывает все новые куски от рынка

Берущая начало в Выру сеть магазинов бытовых и садовых товаров Magaziin демонстрирует амбициозный рост и собирается открыть новые магазины по всей Эстонии. Читать далее...

В школе издеваются над учителями. Что делать?

В Трудовую инспекцию обратилась учитель одной из эстонских школ и попросила дать совет, как поступить с издевательствами со стороны администрации. Читать далее...

Девочка напоролась на штырь ограды детсада: Таллинн проведет проверки

По следам публикации Eesti Päevaleht о том, что воспитанница таллиннского детского сада "Кикас" пострадала, когда залезла на ограду детсада и упала, поранив шею, на торчащий из забора штырь, город Таллинн проведет проверку детских учреждений. Читайте далее...

Чтобы вывезти авиабомбу, сегодня закроют часть шоссе Таллинн-Нарва

Сегодня, 22 июля, в 18.45 будет временно закрыт для движения участок шоссе Таллинн-Нарва на отрезке 206-208 километров. Это сделают для того, чтобы безопасно транспортировать авиабомбу на полигон Сиргала, где ее уничтожат. Регулировать движение на месте будет полиция, сообщил Спасательный департамент. Читайте далее...

Департамент предупреждает: детские стулья этой фирмы могут быть опасны!

Департамент защиты потребителей и технадзора Эстонии сообщил, что получено сообщение об опасности двух видов детских стульчиков торговой марки Stokke. Читайте далее...

До пяти лет тюрьмы: в России гражданин Эстонии попал на фуре в ДТП, другой водитель погиб

Имеющий эстонское и российское гражданства Юрий Строганов попал в конце февраля в ДТП, перевозя груз на фуре в Новгородской области. Другой участник аварии – водитель Volvo скончался на месте, а Строганов был задержан. Он под арестом уже более трех месяцев, его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Читайте далее...

На камеру попала смертельная схватка медведя и лося на финской границе

В объектив камеры пограничного кордона Кайнуу попала встреча медведя и лося, которая закончилась для последнего гибелью. Читайте далее...

На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили, четверых увезли в больницу