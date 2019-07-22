Картина дня: полицейская погоня, съемки на Лаагна-теэ продолжаются и проблемы с ИД-картами

Фото и видео: чтобы задержать трех юных воров, полиции пришлось использовать оружие и десятки патрулей

В ночь на 22 июля в ходе полицейской операции были задержаны трое молодых граждан Латвии, которые пытались на автомобиле скрыться от стражей правопорядка и которых подозревают в совершении краж в Вильяндимаа. Читать далее...

Горькая истина: новые ИД-карты не работают с популярными браузерами

Обладатели новых ИД-карт, которые планируют в этом году начать обучение в вузах Эстонии, прекрасно знают, что при использовании популярных браузеров Chrome и Safari подать документы не получиться ни при каких обстоятельствах. Читать далее...

Не на ту напал: брачный аферист раскручивал жительницу Эстонии на деньги, но потерпел сокрушительное фиаско

После публикации статьи «Лжец уровня „бог“: брачный аферист загнал жительницу Эстонии в долги и не намерен останавливаться» в редакцию Rus.Postimees поступило письмо от читательницы, которая на условиях анонимности поделилась своим опытом общения с подобным профессиональным женихом. Читать далее...

В горах Кабардино-Балкарии сломал ногу эстонский альпинист

Эстонский турист оказался в опасной ситуации в Кабардино-Балкарии, сообщает российский новостной портал news-r.ru со ссылкой на инстаграм-аккаунт "Россоюзспас КБР". Читать далее...

Предупреждение! На Эстонию обрушатся сильные грозы

Метеорологи Агентства окружающей среды выступили со срочным предупреждением о надвигающейся грозе. Читать далее...

Съемки на Лаагна-теэ продолжатся: горуправа Таллинна дала разрешение

В конце прошлой недели компания Funfair Films Limited обратилась в мэрию Таллинна с просьбой выделить для завершения съемок на Лаагна-теэ два дополнительных дня – среду и четверг, 24 и 25 июля. Читать далее...

Отец абитуриентки возмущен, как Нарвский колледж ТУ провел вступительные экзамены в Санкт-Петербурге

Нарвский колледж Тартуского университета в этом году уже в третий раз провел вступительные экзамены для российских абитуриентов на выезде - в Санкт-Петербурге. Читать далее...

Водолазы нашли тело пропавшего мужчины в Эмайыги

Сегодня водолазы вытащили из Эмайыги тело мужчины, который в пятницу упал в реку с лодки. Читать далее...

Из Эстонии отзовут 600 автомобилей Volvo

Эстонский дилер автомобилей Volvo Info-Auto отзывает более 600 автомобилей в Эстонии из-за возможных возгораний в моторном отсеке, и 507 тысяч автомобилей главный производитель намерен отремонтировать во всем мире. Читать далее...

Превращение Пальяссааре в Манхэттен пока откладывается

Гуляя вечером в районе Пальяссааре в Пыхья-Таллинне, можно увидеть потрепанные машины и грязно одетых мужчин с большими спортивными сумками. Об обещанном до прошлого кризиса превращении Пальяссааре в местный Манхэттен речи пока точно не идет. Читать далее...

Исследование: многие жители Эстонии не знают, какую пенсию будут получать

Как следует из результатов исследования SEB о готовности выхода на пенсию, проводящегося уже пять лет подряд, по сравнению с предыдущими годами общая осведомленность населения Эстонии о пенсиях только снижается. Читать далее...

Телефонные мошенники донимают жителей Эстонии: в этом году Telia заблокировала 300 000 звонков

Еженедельно Telia блокирует более миллиона мошеннических звонков в своей сети по всему миру. В сети мобильной связи по Эстонии Telia заблокировала в этом году более 300 000 таких звонков благодаря разработанному компанией решением против «вангири» (wangiri). Читать далее...

Бизнес на миллионы: провинциальная торговая сеть отхватывает все новые куски от рынка

Берущая начало в Выру сеть магазинов бытовых и садовых товаров Magaziin демонстрирует амбициозный рост и собирается открыть новые магазины по всей Эстонии. Читать далее...

В школе издеваются над учителями. Что делать?