Не прошедшая в новый состав Верховной рады Надежда Савченко назвала выборы грязными и отвратительными

На втором и третьем месте - тоже самовыдвиженцы, Владимир Весёлкин и Махач Батирсултанов (14,9% и 6,6% соответственно). Савченко оказалась на седьмом месте с 1,24 процентами. Позднее телеканал "Громадське ТВ" сообщил,что Ковалев набрал 220 голосов, Весёлкин - 124, Батирсултанов - 113, а Савченко - восемь. По данным телеканала, всего явка в округе составила 26,7%, то есть проголосовали только 837 избирателей из 3135 зарегистрированных, передает Deutsche Welle.

Из партий в 51-ом округе лидирует "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую, по предварительным данным, поддержали 45,07 процента избирателей. На втором месте - "Слуга народа" (более 23%), от которой на выборах президента выдвигался одержавший в итоге победу Владимир Зеленский.

51-й округ находится в Донецкой области и включает в себя часть города Горловки, в том числе поселок Зайцево и территории Бахмутского района. "Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки, - приводит "Громадське ТВ" слова Савченко. - Когда ее не предоставляют, люди начинают поддаваться на подкуп". Савченко назвала минувшие выборы "грязными и отвратительными".