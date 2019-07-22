В школе издеваются над учителями. Что делать?

«Я работают учителем в школе – в одном учебном заведение отработала больше 20 лет. В последнее время произошли большие изменения в плане учебных программ и методик. У нас по этому поводу возникли серьезные споры – как нужно учить? Все зашло так далеко, что часть учителей и директор оскорбляют на совещаниях всех, кто думает не так, как они».

По словам учителя, им сообщают, что они бесполезны: «Постоянно делает все, чтобы усложнить процесс ведения урока – в последний момент меняют класс, сообщая об этом ученикам, но, не сообщая учителю. Директор принял на работу многих своих единомышленников, которые получают доплаты за каждое телодвижение. Оскорбительного отношения и злобных комментариев, которые сложно доказать, очень много. Что нам делать?»

На это обращение ответила заместитель генерального директора Трудовой инспекции по вопросам профилактики и права Меэли Мийдла-Ванаталу:

«Из вопроса просматривается слабость организационной культуры, и обусловленное этим психологическое напряжение работника. В трудовой среде представлены психосоциальные факторы риска, с которыми работодатель при первой же возможности должен осознанно начать заниматься сам, или задействовав специалистов, поскольку это и в интересах работы школы, и исходит из закона о безопасности на рабочем месте и трудового здравоохранения. Оставив проблему без внимания, можно поспособствовать разрастанию конфликта, выгоранию работников, а также возникновению проблем со здоровьем, то есть долгому отсутствию на рабочем месте, а также потере хороших учителей.

С точки зрения работника, правильными шагами будет следующее:

Нельзя оставаться один на один с проблемой, нужно быть готовым открыто говорить об этом. Если в школе есть доверенное лицо работников, то желательно начать обсуждение проблем с него. Представители работников должны суметь передать руководству проблемы других работников таким образом, чтобы сообщивший о конкретной проблеме работник не оказался под ударом. В вопросах, напрямую связаннх с организацией труда, как, например, неожиданная смена класса и неоповещение учителя, нужно поговорить с завучем и директором. О неприятной ситуации нужно дать знать при первой же возможности, а не ждать, что ситуация уладится, или произойдет еще какой-то инцидент, и только тогда начнут говорить об имеющихся проблемах. Так очень сложно что-то изменить, или решить конкретные проблемы. Обесценивать, в том числе, называть бесполезными, неприемлемо, и об этом можно и нужно говорить сразу. В то же время, нужно учесть, что утверждения о приеме на работу единомышленников, и выплате доплат именно должны быть подтверждены, иначе эти утверждения могут расцениваться другими коллегами, как притеснение и унижение, которые наносят им вред, хотя они являются хорошими специалистами. Конечно, при озвучивании проблемы, нужно быть готовыми к тому, чтобы сделать свои предложения, то есть выразить свои ожидания, какого поведения ждут от представителей работодателя/коллег, и как нужно действовать дальше. Нужно быть готовым к тому, чтобы выслушать предложения остальных, и прийти к знаменателю, поскольку основой восстановления хороших отношений является открытость. Кроме устного общения, свои хорошие идеи и предложения можно отправить, например, завучу, а также директору электронными письмами, а также попросить о письменном отзыве. Стоит знать, что возникшие и уже перешедшие на личный уровень конфликты на рабочей почве, можно решить и при помощи руководителя Комиссии по рассмотрению трудовых споров, обратившись с просьбой о проведении договорного производства, но для этого обе стороны конфликта должны быть согласных и готовы действовать. В случае если руководство школы не хочет заниматься доказанной проблемой, высмеивает ее или отвечает, например, угрозой вынесения выговора или вообще прекращения трудовых отношений решившемуся рассказать о проблеме работнику, то тут нужно задействовать уже другие учреждения: