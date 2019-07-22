Девочка напоролась на штырь ограды детсада: Таллинн проведет проверки

Стоит отметить, что причина несчастного случая заключалась не в конструкции ограды, которая соответствует стандарту и отвечает всем предъявляемым при строительстве нормам, а в проделанной в ограде дыре, которая уже один раз была заделана и вновь прорвана: девочка использовала ее в качестве ступеньки, для того, чтобы перелезть через забор, сообщает Раэпресс.