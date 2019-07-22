Пн, 22.07.2019
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Девочка напоролась на штырь ограды детсада: Таллинн проведет проверки

Забор. Фото иллюстративное.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

По следам публикации Eesti Päevaleht о том, что воспитанница таллиннского детского сада "Кикас" пострадала, когда залезла на ограду детсада и упала, поранив шею, на торчащий из забора штырь, город Таллинн проведет проверку детских учреждений.

Стоит отметить, что причина несчастного случая заключалась не в конструкции ограды, которая соответствует стандарту и отвечает всем предъявляемым при строительстве нормам, а в проделанной в ограде дыре, которая уже один раз была заделана и вновь прорвана: девочка использовала ее в качестве ступеньки, для того, чтобы перелезть через забор, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и Таллинский департамент образования направили руководителям детских садов обращение, в котором просят критически оценить состояние оград с целью обеспечить их безопасность для воспитанников.

"Бесспорно, речь идет об очень прискорбном случае, и мы сделаем все для того, чтобы подобные ситуации впредь возникнуть не могли", – сказал Белобровцев по поводу данного происшествия.

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