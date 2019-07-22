Девочка напоролась шеей на штырь ограды детсада: Таллинн проведет проверки

В связи с публикацией Eesti Päevaleht, что воспитанница таллиннского детского сада "Кикас" пострадала, когда залезла на ограду детсада и упала шеей на торчащий из забора штырь, город Таллинн проведет проверки детских учреждений.
Стоит отметить, что причина несчастного случая заключалась не в конструкции ограды, которая соответствовала стандарту и отвечала всем предъявляемым при строительстве нормам, а в проделанной в ограде дыре, которая уже один раз была заделана и вновь прорвана, сообщает Раэпресс.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и Таллинский департамент образования направили руководителям детских садов обращение, в котором просят критически оценить состояние оград с целью обеспечить их безопасность для воспитанников.
"Бесспорно, речь идет об очень прискорбном случае, и мы сделаем все для того, чтобы подобные ситуации впредь возникнуть не могли", – сказал Белобровцев относительно данного происшествия.