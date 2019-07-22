Девочка напоролась шеей на штырь ограды детсада: Таллинн проведет проверки

Стоит отметить, что причина несчастного случая заключалась не в конструкции ограды, которая соответствовала стандарту и отвечала всем предъявляемым при строительстве нормам, а в проделанной в ограде дыре, которая уже один раз была заделана и вновь прорвана, сообщает Раэпресс.