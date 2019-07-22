Чтобы вывезти авиабомбу, сегодня закроют часть шоссе Таллинн-Нарва

Сегодня, 22 июля, в 18.45 будет временно закрыт для движения участок шоссе Таллинн-Нарва на отрезке 206-208 километров. Это сделают для того, чтобы безопасно транспортировать авиабомбу на полигон Сиргала, где ее уничтожат. Регулировать движение на месте будет полиция, сообщил Спасательный департамент.
18 июля в Центр тревоги сообщили, что местный житель с помощью детектора нашел в деревне Солдина (Ида-Вирумаа) боеприпас. Прибывшие на место саперы Восточно-Эстонской саперной группы пришли к выводу, что это авиационная бомба весом около 250 килограммов.
По словам руководителя Восточно-Эстонской саперной группы Рауно Райдлоо, речь идет о советской авиабомбе FAB-250, которая содержит около 120 килограммов взрывчатого веществ. В последний раз такую бомбу находили 15 апреля 2016 года неподалеку нынешнего места обнаружения.