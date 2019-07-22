Департамент предупреждает: детские стулья этой фирмы могут быть опасны!

Департамент защиты потребителей и технадзора Эстонии сообщил, что ведомство получило сообщения об опасности двух видов детских стульчиков торговой марки Stokke.
Опасность первого - Stokke Steps Bounceri Newborn Set - проявляется в его использовании совместно со стульчиком для кормления Stokke Steps. При использовании стула может возникнуть ситуация, при которой лежак не закрепляется корректным образом со стульчиком для кормления, даже когда индикатор показывает зеленый цвет. В результате лежак может отсоединиться от стульчика. Лежак при отдельном использовании опасности собой не представляет. Данный стул производился с февраля 2014 года по декабрь 2018-го.
Потребителям, которые приобрели лежак Stokke Steps и используют его вместе со стулом для кормления, рекомендуется немедленно прекратить совместное использование двух изделий и проверить на сайте Stokke, существует для вашего стула угроза безопасности или нет. Если риск есть, потребитель может на том же сайте найти руководство к дальнейшим действиям, объяснил Департамент защиты потребителей и технадзора.
В случае с другим товаром - детскими сиденьями Stokke Tripp Trapp - может возникнуть ситуация, когда после чистки сиденья и/или его демонтажа плечевые ремни крепятся неправильно и могут расстегнуться. Сиденья Stokke Tripp Trapp производятся с октября 2018 года.
Потребители, купившие детское сиденье Stokke Tripp Trapp, также могут проверить на сайте Stokke, связано ли данное изделие с риском для безопасности, и если да, на том же сайте есть инструкция, как действовать дальше.