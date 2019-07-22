ATKO продолжит перевозки пассажиров в Харьюмаа

Автобусная фирма ATKO, попавшая под огонь критики в связи с плохим техническим состоянием автопарка и участившимися в последнее время дорожно-транспортными происшествиями, продолжит перевозки пассажиров в Харьюмаа как минимум до истечения сроков ныне действующих договоров, пишет Postimees.
Если в мае НКО Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, координирующее работу общественного транспорта в Харьюском уезде, сообщило, что с представителями паевого товарищества ATKO Liinid достигнуто компромиссное соглашение о досрочном расторжении договора на западном направлении и в пределах волости Харку, то на сегодняшний день объединение утверждает обратное.
"Некоммерческое объединение Põhja-Eesti ÜTK не заключало ни одного соглашения ни с одной автобусной фирмой о досрочном расторжении договора. У нас продолжаются четыре судебных спора с различными автобусными фирмами, в том числе с ATKO Liinid. Я уверен, что центр не заключит ни одного договора о досрочном прекращении услуг с этой фирмой. Так что о конечном результате мы сможем говорить, лишь когда будут завершены все процессы и споры", - сообщил Североэстонский центр общественного транспорта сегодня изданию Postimees.
27 мая центр сообщал посредством социальной сети Facebook, что "НКО Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus зафиксировало многочисленные значительные нарушения договора, такие как длительные опоздания и отмены выходов на маршрут. Паевое товарищество ATKO Liinid признало существенные недочеты в части технического состояния автобусов, что стало причиной большей части невыполненных перевозок". К настоящему времени этот пост удален из аккаунта в Фейсбуке.
В сообщении отмечалось, что представители ATKO Liinid и исполнительный директор центра общественного транспорта Велло Йыгисоо встретились, чтобы обсудить недочеты в выполнении договорных обязательств, исходя из желания найти решение по повышению качества услуги.
Между тем, волость Харку на прошлой неделе сообщила, что по-прежнему хочет досрочно расторгнуть договор с фирмой АТКО: