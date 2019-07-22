Затонувшую подлодку, которую не смог найти Кусто, обнаружили во Франции

Поиски Военно-морскими силами Франции затонувшей в 1968 году подлодки «Минерва» увенчались успехом. Субмарину обнаружили на глубине 1300 метров в 45 километрах к югу от Тулона, сообщает News.ru.
Мы только что нашли «Минерву». Это успех, облегчение и техническое мастерство. Я думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента, — написала в Twitter глава Министерства вооружённых сил страны Флоранс Парли.
57-метровая дизель-электрическая субмарина исчезла 27 января 1968 года в восточной части Средиземного моря между островами Крит и Кипр. Последний раз она вышла на связь в 7:55, моряки сообщили о сильном шторме. Подводники рассчитывали вернуться на базу в Тулоне через час. Однако корабль больше не появлялся. На его борту находились 52 человека.
«Минерву» искал авианосец Clemenceau, подводный аппарат Denise, которым управлял Жак-Ив Кусто, и американцы. Но безрезультатно. Для нынешних поисков ВМС Франции использовали глубоководного робота, принадлежащего национальному институту морских исследований.