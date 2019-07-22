"Если больше не может работать, оставляют умирать": как ослы стали жертвами турбизнеса в Европе

Мощеные улочки, живописные деревни с белыми домами, чарующие закаты: Санторини традиционно считается одним из красивейших греческих островов. Однако в последнее время туристический рай стал ареной ожесточенной битвы между местными жителями и защитниками животных, которые стали одним из символов Санторини. Это ослы.

Для островитян ослы являются одним из основных источников дохода. Украшенные яркими бусами и позвякивая колокольчиками, эти животные каждый день перевозят сотни туристов по крутой тропе, ведущей из порта в центр города. Для того чтобы самостоятельно туда добраться, туристам нужно подняться в гору, преодолев 520 ступенек: вместо этого многие предпочитают заплатить 6 евро за поездку на ослике.

Защитники животных, однако, бьют тревогу. Активисты из организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) утверждают, что ослы на острове Санторини содержатся в крайне плохих условиях. PETA недавно обнародовала видео, на котором запечатлены ужасающие сцены, и обвинила греческие власти в сокрытии жестокого обращения с животными.

Санторини, Греция. ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency

"Когда осел больше не может работать, его оставляют умирать"

По данным активистов, погонщики ослов регулярно избивают их, заставляя перевозить туристов и багаж по 20 часов в день под палящим солнцем, практически без воды и отдыха. "Если засунуть руку под ремни и седло, то можно нащупать множество открытых ран," - рассказывает Мария Астравени, представитель организации по защите прав животных Direct Action Everywhere.

"Когда осел изнемогает и больше не может работать, хозяин просто выбрасывает его как вещь. Он оставляют его умирать и взамен берет осла помоложе или мула", - сетует активистка.

Каждую неделю на Санторини высаживаются около 40 000 туристов. Астравени полагает, что как раз они и могли бы оказать животным реальную помощь. Чтобы положить конец традиционному бизнесу, нужно убедить туристов больше не кататься на ослах, уверена защитница животных.

Санторини, Греция. ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency

Штраф за жестокое обращение с животными - до 15 000 евро

В Греции жестокое обращение с животными карается штрафом в размере до 15 000 евро или лишением свободы на срок до пяти лет. В 2018 году, на фоне международной критики и широких протестов против жестокого обращения с ослами на Санторини, греческое правительство ужесточило законодательство: теперь погонщики ослов обязаны содержать их в специально оборудованных стойлах и давать им размяться как минимум по полчаса в день. Кроме того, ослы не должны возить грузы весом свыше 100 кг.

Несмотря на это, активисты утверждают, что владельцы ослов продолжают издеваться над животными и ни один из них до сих пор не наказан. По словам Марии Астравени, власти не только закрывают глаза на страдания ослов, но даже поощряют прибыльный бизнес. Поэтому активисты усиливают давление на местные власти и даже подали на них в суд. "Мы больше не надеемся на то, что владельцы ослов станут лучше относиться к животным", - поясняет Астравени.

Популяция ослов в Греции сократилось на 96 процентов

В прошлом в Греции ослы активно использовались в сельском хозяйстве, а также в качестве транспортного средства. Однако модернизация и технический прогресс постепенно лишили их этой роли. Согласно исследованию Афинского университета, за последние 50 лет число ослов в стране сократилось на 96 процентов: с полумиллиона в 1955 году до 12 тысяч в 2015 году.

На Санторини, где находится самая крупная популяция ослов в Греции, на данный момент насчитывается лишь 2000 особей. Активистка-эколог Астравени подчеркивает: "Ослы должны быть освобождены, иначе они вымрут".

В местной администрации не ответили на многочисленные запросы DW. В то же время мэр Санторини Никос Зорзос опубликовал заявление, в котором утверждает, что власти острова соблюдают закон о защите животных. По словам Зорзоса, "ряд организаций" посетили остров с инспекцией и констатировали, что животные здоровы.