"Если больше не может работать, оставляют умирать": как ослы стали жертвами турбизнеса в Европе

Защитники животных, однако, бьют тревогу. Активисты из организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) утверждают, что ослы на острове Санторини содержатся в крайне плохих условиях. PETA недавно обнародовала видео, на котором запечатлены ужасающие сцены, и обвинила греческие власти в сокрытии жестокого обращения с животными.