Талантливо: водитель без прав дважды за один день безуспешно пытался сбежать от полиции

На прошлой неделе в среду 23-летний водитель два раза уехал от полиции. Один раз он был за рулем Mercedes, в другой - Audi, однако скрыться ему не удалось ни в тот, ни в другой раз, передает Järva Teataja.
Региональный полицейский Пайдеского отделения полиции Мати Сейре сказал, что 17 июля около девяти часов вечера полиция попросила остановиться Mercedez Benz на 12-м километре шоссе Пийбе-Преэди-Коэру ввиду подозрения, что у водителя нет прав соответствующей категории. "Автомобиль проигнорировал поданный полицией знак остановиться. При последующей проверке автомобиля выяснилось, что за рулем находится 23-летний мужчина, ранее наказанный за вождение без прав", - сказал Сейре.
Сейре пояснил, что тот же водитель в этот же день проигнорировал требование остановиться около четырех часов дня, однако в тот раз он находился за рулем Audi.
По словам мужчины, у него иностранные водительские права, наличие которых будет проверено в ходе уголовного дела.