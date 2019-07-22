За два года R-Kiosk инвестировал в свои торговые точки 2,4 млн евро

За два последних года фирма R-Kiosk инвестировала в уже существующие и новые магазины 2,4 млн евро, в этом году сеть открыла четыре новых магазина и провела реновацию шести торговых точек.
Финансовый директор R-Kiosk Прийт Хансен сказал BNS, что уже открывшиеся новые магазины расположены в центрах Ülemiste, Foorum и Sütiste Tervisekeskus в Таллинне, а также в центре Põhjakeskus в Раквере.
«В течение этого года мы также откроем магазин в Йыхви. Мы проведем в этом году реновацию еще 14 магазинов. В следующем году планируется открыть 7 новых магазинов и провести реновацию 15 существующих R-Kiosk», - сказал Хансен.
Он отметил, что R-Kiosk планирует в ближайшие годы продолжать инвестировать в том же ритме, чтобы на сеть всегда могли положиться люди с быстрым темпом жизни.
AS R-Kiosk Estonia принадлежит норвежскому семейному предприятию Reitan Group, которое является второй по величине сетью розничной продажи товаров первой необходимости в Европе. В концерне работает в общей сложности более 18 000 человек, в том числе около 350 в Эстонии.