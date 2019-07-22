Скандал с отмыванием денег в Swedbank: шведская газета раскрыла подробности произошедшего

Основываясь на информации своих источников, DI составила картину того, что могло происходить в Swedbank. Шведская сторона уже в начале 2010-х годов подозревала эстонский филиал в том, что он недостаточно серьезно подходит к борьбе с отмыванием денег и не выполняет предписанные законом обязательства.

И хотя предчувствие шведов говорило о том, что что-то могло идти не так, они всегда получали успокаивающие ответы из эстонского филиала. Все в порядке, риск отмывания денег мал, мы знаем всех владельцев наших клиентских счетов и тех, кто в итоге получает прибыль, отвечали им из Эстонии.

В 2008-2014 годах руководителем эстонского филиала Swedbank был Прийт Перенс. Преемником Перенса назвали Роберта Кийта, который этим летом был уволен.

Несмотря на стоическое спокойствие Эстонии, в 2015 году из штаб-квартиры в Эстонию отправили с проверкой Вивеку Странгерт, которая должна была провести расследование. "Выглядит нехорошо", - таким было ее заключение. Интересно то, что Странгерт вскоре покинула банк. По словам отдела коммуникаций, причина была не в докладе об отмывании денег.

Лед тронулся

И все же отношение руководства начало меняться. Например, было начато расследование Project Clear, в ходе которого всплыли неприятные для банка сделки. Они узнали, что среди клиентов эстонского филиала Swedbank были связанные с Россией крупные производители угля "Кузбассразрезуголь" и Carbo One. Согласно данным газеты, они в свою очередь могли быть связаны с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, а также Антоном Петровом. Carbo One годами был одним из крупнейших и наиболее прибыльных клиентов эстонского филиала Swedank.

Издание отмечает в числе прочего, что часть подозрительных клиентов могла перейти из Hansapank, который Swedbank окончательно приобрел в 2005 году.

Поскольку ситуация казалось шведской конторе подозрительной, в 2017 году был нанят норвежский адвокат Эрлинг Гримстад, которые должен был критически оценивать возможности риска, связанные с клиентами в Прибалтике.

Результаты противоречили тому, что годами твердило руководство эстонского филиала. Например, адвокат обнаружил, что здесь часто не знали, кто в действительности получает прибыль, более того, сам банк был согласен их прятать.

Также, по словам Гримстада, в банке не имели представления, откуда пришли деньги клиентов, какими путями и в чем вообще заключалась логика сделок. К примеру, он бросил в воздух вопрос: почему только что основанные предприятия, даже без сайтов, в течение короткого время приобрели бульдозеры за сотни миллионов шведских крон.

Масштабные нарушения

"Мы обнаружили в эстонском филиале масштабные и серьезные нарушения в борьбе против отмывания денег", - гласило его заключение. В то же время он бросил камень в огород штаб-квартиры, где не потрудились проверить эти сделки.

После множества не возымевших действия попыток обратить внимание на происходящее, Гримстад посоветовал банку рассказать все Шведской финансовой инспекции и самим начать расследование. Руководство Swedbank было настроено скептически, поскольку подозрительные сделки были обнаружены не в Швеции, а в Эстонии.

DI резюмирует, что хотя в Swedbank знали о происходящем и имели возможность действовать, проблемой стали заниматься только в феврале этого года, когда журналисты шведского телерадиовещания обнаружили, что через Swedbank прошло 3,8 миллиарда подозрительных денег.

Это дает основание полагать, что руководители Swedbank видели и знали, что происходит в Прибалтике, однако были не готовы идти до конца в поисках решений.

Прийт Перенс сказал Postimees, что видел шведскую статью, но может комментировать ее содержание, поскольку сейчас идет расследование Финансовой инспекции. Роберт Китт сказал Äripäev, что не знает о статье Dagens и ничего не может об этом сказать.