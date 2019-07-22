Опасный инцидент в Таллиннском порту: пострадали два пассажира

По словам действующего руководителя Viking Line Яана Хансеса, другой корабль, слишком быстро зашедший в порт, повлиял на Mariella таким образом, что паром короткое время двигался вперед-назад на несколько сантиметров.

"Охранник на мосту принял решение остановить посадку и направить находившихся на мосту пассажиров обратно в терминал", - сказал Хансес. Он отметил, что в ходе инцидента соединенный с кораблем мост не сдвинулся с места.