Пн, 22.07.2019
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Опасный инцидент в Таллиннском порту: пострадали два пассажира

Судно Viking Line Mariella.

ФОТО: Wikipedia.org

Сегодня в Таллиннском пассажирском порту на пароме M/S Mariella, принимавшем на борт пассажиров, произошел опасный инцидент, в ходе которого пострадали два человека, передает Postimees.

По словам действующего руководителя Viking Line Яана Хансеса, другой корабль, слишком быстро зашедший в порт, повлиял на Mariella таким образом, что паром короткое время двигался вперед-назад на несколько сантиметров.

"Охранник на мосту принял решение остановить посадку и направить находившихся на мосту пассажиров обратно в терминал", - сказал Хансес. Он отметил, что в ходе инцидента соединенный с кораблем мост не сдвинулся с места.

По словам пассажира, связавшегося с газетой Ilta-Sanoomat, два человека, возвращавшихся с моста в терминал, пострадали в толпе. По словам Яана Хансена, их травмы не были серьезными и дело ограничилось тем, что на раны наложили пластыри.

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