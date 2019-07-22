Пн, 22.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон
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Террористы напали на охраняемую эстонскими военными базу на Мали, среди пострадавших - эстонец

Военные пехотной роты Estpla-26 встретились на Мали с местными военными.

ФОТО: Kaitseväe peastaap

Сегодня в Гао, Мали, террористы напали на французскую военную базу, где, по первоначальным данным, пострадал по меньшей мере один эстонский военный, передает Postimees.

Как известно, террористы напали на вахту военной базы с автомобилем, в котором находилась бомба. По первоначальным данным, в ходе нападения пострадало по меньшей мере трое военных из Франции и один из Эстонии, сообщают порталы  Defence News и GardaWorld.

Ни одна террористическая организация до сих пор не взяла на себя ответственность за атаку.

На фотография, сделанных на месте происшествия, виден густой столб дыма и кружащие в небе вертолеты.

Пресс-секретарь главного штаба Сил обороны Эстонии Таави Лаасик сказал Postimees, что у главного штаба нет информации о произошедшем, но что случилось, выясняют.

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