Террористы напали на охраняемую эстонскими военными базу на Мали, среди пострадавших - эстонец

Сегодня в Гао, Мали, террористы напали на французскую военную базу, где, по первоначальным данным, пострадал по меньшей мере один эстонский военный, передает Postimees.
Как известно, террористы напали на вахту военной базы с автомобилем, в котором находилась бомба. По первоначальным данным, в ходе нападения пострадало по меньшей мере трое военных из Франции и один из Эстонии, сообщают порталы Defence News и GardaWorld.
Ни одна террористическая организация до сих пор не взяла на себя ответственность за атаку.
На фотография, сделанных на месте происшествия, виден густой столб дыма и кружащие в небе вертолеты.
#Mali #Gao #Kamikase #Explosion explosion dans le camp Barkhane à Gao pas des détails pour le moment. pic.twitter.com/xkHJBHWVD2— Souleymane Ag Anara (@ag_anara) July 22, 2019
Пресс-секретарь главного штаба Сил обороны Эстонии Таави Лаасик сказал Postimees, что у главного штаба нет информации о произошедшем, но что случилось, выясняют.