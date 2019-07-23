Названа лучшая страна Европы для покупки жилья

По статистике компании, прежде чем наберется сумма, достаточная для покупки квартиры площадью 70 квадратных метров, жителям Португалии потребуется откладывать зарплату в среднем 3,8 года, пишет lenta.ru. Похожие показатели у Бельгии — здесь срок накопления на такую жилплощадь составляет четыре года. Около пяти лет понадобится копить жителям Норвегии и Дании, от 5,7 до 7,1 года займет срок накоплений у граждан Австрии, Италии и Венгрии. Полякам потребуется откладывать зарплату 7,5 года, хорватам — 7,9 года.