Роналду избавили от обвинений в изнасиловании

Обвинения 34-летнего футболиста со стороны женщины признаны необоснованными. К такому выводу пришли прокуроры в Лас-Вегасе.

15 июня TMZ сообщил, что Роналду получил повестку по делу об изнасиловании. Утверждалось, что Майорга обратилась в федеральный суд США после того, как забрала иск из суда Лас-Вегаса.

5 июня Bloomberg сообщил, что дело было прекращено. Причины, по которой суд Лос-Анджелеса принял такое решение, названы не были.